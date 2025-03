Pronostico Argentina-Brasile: il trend può essere invertito

Argentina-Brasile è un match della quattordicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca nella notte tra martedì e mercoledì all’01:00 (ora italiana): pronostico.

Un punto. Ne basta uno solo nelle prossime cinque partite all’Argentina per ufficializzare la sua partecipazione al Mondiale nordamericano. L’Albiceleste è quasi certa di poter difendere il titolo vinto nel 2022 nella rassegna iridata che il prossimo anno ospiteranno congiuntamente Stati Uniti, Messico e Canada. L’obiettivo è ad un passo dopo il successo di misura sull’Uruguay nel Clasico del Rio de la Plata: nonostante le pesanti assenze di Lautaro Martinez, Messi e Dybala, la Selección di Lionel Scaloni venerdì scorso è riuscita ad imporsi sulla Celeste grazie ad un guizzo di Thiago Almada (0-1), capace di sbloccare un match fino a quel momento equilibratissimo.

L’Argentina nel girone eliminatorio continua a guardare tutti dall’alto verso il basso: il vantaggio sulla settima, la Bolivia, è addirittura di 15 punti. Importante anche il distacco nei confronti della seconda, l’Ecuador, che ha 6 punti in meno rispetto ai campioni del mondo. La qualificazione aritmetica potrebbe arrivare proprio nell’attesissima sfida con il Brasile, la grande classica del Sudamerica nonché una delle rivalità più accese nella storia del calcio. I verdeoro, dopo due aver chiuso il 2024 con due pareggi (Venezuela ed Uruguay) hanno ricominciato con il piede giusto, piegando 2-1 la Colombia e salendo in terza posizione, a quota 21 punti.

Seleçao, il trascinatore è Raphinha

Aver ragione dei Cafeteros, tuttavia, non è stato affatto semplice: nonostante abbiano costruito più del doppio delle occasioni da gol, gli uomini di Dorival Junior l’hanno spuntata solo in pieno recupero grazie ad una rete dell’attaccante del Real Madrid Vinicius, che ha fatto esplodere lo stadio di Brasilia allo scoccare del nono minuto di recupero.

Tante sono ancora gli aspetti da migliorare ma per ora la differenza la stanno facendo i singoli: straripante, ad esempio, il fantasista del Barcellona Raphinha, di gran lunga il migliore in campo. Per la Seleçao la qualificazione matematica è ancora lontana, anche se gli 8 punti di vantaggio sulla settima mettono al riparo Dorival e la sua truppa da eventuali brutte sorprese. Il commissario tecnico brasiliano a Buenos Aires non potrà contare sul difensore Gabriel, squalificato, e sul portiere Alisson, rientrato a Liverpool dopo la botta rimediata a Brasilia. Nell’Argentina invece sarà assente Nico Gonzalez, espulso nel finale di gara a Montevideo per un calcio rifilato all’uruguagio Nandez.

Come vedere Argentina-Brasile in diretta tv e in streaming

La sfida tra Argentina e Brasile, valida per le qualificazioni ai Mondiali ’26 ed in programma mercoledì all’01:00 (ora italiana) all’Estadio Monumental di Buenos Aires, in Argentina, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà in ogni caso trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’app: basta registrarsi ed acquistare l’evento.

Il pronostico

Risale al 2019 l’ultima vittoria del Brasile sull’Argentina, considerando sia i match ufficiali che le amichevoli. Da allora l’Albiceleste ha sempre evitato la sconfitta contro gli eterni rivali: quattro partite tiratissime, in cui non si è mai visto più di un gol. Trend che potrebbe essere invertito al Monumental: non sarebbe una sorpresa se l’Argentina, vicina alla qualificazione ed alle prese con tante assenze, non riuscisse a tenere la porta inviolata contro la Seleçao, che forse avrà pure qualche motivazione in più rispetto ai campioni del mondo.

Le probabili formazioni di Argentina-Brasile

ARGENTINA (4-2-3-1): Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Paredes, Mac Allister; Simeone, Enzo Fernandez, Thiago Almada; Julian Álvarez.

BRASILE (4-2-3-1): Bento; Vanderson, Marquinhos, Leo Ortiz, Arana; Gerson, Bruno Guimaraes; Rodrygo, Raphinha, Vinicius Jr.; Joao Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1