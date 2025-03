I pronostici di lunedì 24 marzo: qualificazioni ai Mondiali

I pronostici di lunedì 24 marzo: ci sono altre partite di qualificazione ai Mondiali, in campo tra le altre Inghilterra e Polonia

Ha vinto e convinto la “prima” Inghilterra di Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco, solamente il terzo “straniero” sulla panchina dei Tre Leoni – prima di lui gli altri non inglesi erano stati Eriksson e Capello – ha subito dimostrato di avere le idee chiare: regolata 2-0 l’Albania a Wembley nella prima giornata di qualificazioni ai prossimi campionati del mondo, dove l’Inghilterra sarà inevitabilmente una delle principali favorite.

Dopo un esordio senza sbavature l’Inghilterra dovrebbe riuscire a battere senza problemi anche la Lettonia. Stavolta lo scarto potrebbe essere ancora più ampio: i gol complessivi saranno verosimilmente almeno 4.

I pronostici sulle altre partite

Alla Polonia è bastato un gol dell’eterno Lewandowski per avere la meglio sulla Lituania nella partita d’esordio del girone di qualificazione ai Mondiali. Un match sostanzialmente dominato dagli uomini di Michal Probierz, che avrebbero però potuto fare meglio dal punto di vista realizzativo: la Polonia, infatti, è riuscita a sbloccare la partita soltanto a dieci minuti dalla fine grazie ad una strepitosa giocata dell’esperto attaccante del Barcellona, che in Catalogna sta vivendo una sorta di seconda giovinezza.

Vedremo se contro Malta i biancorossi riusciranno ad offrire una prestazione più convincente, anche se non dovranno commettere l’errore di sottovalutare una selezione che ha saputo tenere testa alla Finlandia. I maltesi, guidati dall’ex collaboratore del compianto Sinisa Mihajlovic, Emilio De Leo, non avrebbero meritato di perdere giovedì scorso.

Vittorie probabili anche per Albania e Bosnia-Erzegovina rispettivamente contro Andorra e Cipro. In campo anche la Serie C con Avellino e Benevento che partono favoriti su Potenza e Picerno.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL CASA 2-4 in Polonia-Malta, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

Vincenti

Avellino (in Avellino-Potenza, Serie C , ore 20:30)

(in Avellino-Potenza, Serie C ore 20:30) Benevento (in Benevento-Picerno, Serie C , ore 20:30)

(in Benevento-Picerno, Serie C ore 20:30) Bosnia-Erzegovina (in Bosnia-Erzegovina-Cipro, Qualificazioni ai Mondiali , ore 20:45)

(in Bosnia-Erzegovina-Cipro, Qualificazioni ai Mondiali ore 20:45) Albania (in Albania-Andorra, Qualificazioni ai Mondiali , ore 20:45)

(in Albania-Andorra, Qualificazioni ai Mondiali ore 20:45) Polonia (in Polonia-Malta, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Inghilterra-Lettonia , Qualificazioni ai Mondiali , ore 20:45

, , ore 20:45 San Marino-Romania , Qualificazioni ai Mondiali , ore 20:45

, , ore 20:45 Belgio-Ucraina, Nations League, ore 20:45

Comparazione quota totale (vincenti + over 2.5): 6.29 GOLDBET ; 6.31 SNAI; 6.29 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• FINLANDIA vincente con un gol di scarto in Lituania-Finlandia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00