Disfatta Sinner, gode Berrettini: ha gelato pure Marchisio

La classifica mondiale non mente e non v’è alcun dubbio, dunque, sul fatto che Jannik Sinner sia il tennista più forte al mondo. Con buona pace dei vari Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Novak Djokovic, ma anche dei campioni azzurri che, sulle orme del loro collega altoatesino, cercano ogni giorno di migliorarsi e di seguire il suo esempio. Nella consapevolezza, tuttavia, che in questo momento non ce ne sia per nessuno.

Lo sa bene, tra gli altri, anche Matteo Berrettini, che al netto della presunta rivalità attribuita loro in passato è, senza ombra di dubbio, uno dei massimi estimatori dell’attuale numero 1 del mondo. Ne parla sempre in chiave estremamente positiva e non fa altro, ogni volta che ha un microfono in mano, che elogiarlo, che rendere giustizia al suo incredibile talento.

C’è un’altra sfida, però, nella quale il nativo di San Candido non è riuscito ad imporsi. E dalla quale, di contro, è uscito vittorioso proprio il martello romano, come si evince chiaramente dalla classifica che è stata pubblicata nelle scorse ore. Una graduatoria che, ad onor del vero, non c’entra nulla con il tennis, ma all’interno della quale spiccano, oltre che sportivi, anche cantanti, attori e personaggi del mondo dello spettacolo.

Berrettini, ci è mancato poco: secondo posto per lui

A dare il via a tutto è stato il magazine Men’s Health, che ha coinvolto i suoi lettori al fine di stilare la classifica degli uomini più belli d’Italia. Ha lasciato che votassero e poi, alla scadenza del “contest”, ha pubblicato i risultati della votazione.

Iniziamo col dire che l’uomo più bello dello Stivale, secondo il pubblico votante, è l’attore Luca Argentero. L’ex concorrente del Grande Fratello ha stracciato la concorrenza ed è riuscito a portare a casa scettro e corona nonostante gli altri competitor, uno su tutti, fossero temibilissimi. E indovinate un po’ chi c’è al secondo posto del ranking di Men’s Health? Sì, proprio lui, il nostro Berrettini, che all’indomani della finale di Wimbledon 2021 è diventato, in men che non si dica, un vero e proprio sex symbol.

Le sue doti sportive, unite al suo fisico statuario, contribuiscono a fare di lui uno degli uomini più desiderati del Bel Paese. Molto più di quanto non lo siano gli aspiranti al trono che, in questa classifica, vengono dopo di lui, come Michele Morrone, Claudio Marchisio e Alessandro Borghi. Non c’è invece traccia, nella top ten, di Sinner. Che a suo modo, comunque, giorno dopo giorno si sta trasformando, a sua volta, in un’icona di moda. Che possa arrivare presto il suo momento?