Sorpasso a Sinner in classifica: è arrivato l’annuncio

Jannik Sinner, l’annuncio ufficiale ha dissipato ogni dubbio: sorpasso all’orizzonte, la situazione si complica per il numero 1 del mondo.

Il Piatti Tennis Center è un luogo che, indipendentemente da come sia andata tra lui e il suo ex coach, occuperà sempre un posto speciale nel cuore di Jannik Sinner. Lì, nella cornice di Bordighera, ha mosso i primi passi e imboccato la strada che lo ha portato a diventare, poi, un campione con la “C” maiuscola.

Ed è sempre lì che si allena, oggi, un altro talento del quale probabilmente sentiremo parlare molto, in futuro. Lui si chiama Lorenzo Carboni, ha 19 anni ed è di origini sarde. Sta seguendo le orme del suo collega altoatesino in due modi: frequentando la prestigiosa accademia di Riccardo Piatti e vincendo. Già, perché la data del 9 marzo 2025 ha fatto da spartiacque, in qualche modo, nella sua carriera. È stato quello, infatti, il giorno in cui è esploso, affermandosi per la prima volta a livello pro.

La recente trasferta in Tunisia gli ha regalato la più grande delle gioie: lì ha vinto il suo primo titolo ufficiale nell’ambito dell’M15 di Monastir, nel cui tabellone principale era entrato per merito di una wild card, ma non solo. Sempre in Tunisia ha raggiunto un’altra finale, a riprova del fatto che questo giovane aspirante campione azzurro è più on fire che mai. E che ha le idee non chiare, ma chiarissime, sul suo futuro e sui traguardi che intende raggiungere.

Sinner, stai attento: eccone un altro

I successi di marzo hanno fatto sì, tra le altre cose, che Carboni facesse un balzo enorme in classifica. In una sola settimana ha conquistato la bellezza di 111 posizioni, ragion per cui, adesso, è il numero 649 della classifica Atp. La strada è ancora lunga, ma il sentiero imboccato sembrerebbe essere quello giusto.

E nulla gli vieta, in questo momento così felice della sua carriera, di sognare in grande. Neanche il tempo di migliorare il suo best ranking che già Lorenzo sta pensando a come migliorare sempre più. A come seguire, il più fedelmente possibile, le orme dell’attuale numero 1 del mondo. Tanto è vero che, nell’intervista rilasciata qualche giorno fa a SuperTennis, si è lasciato andare ad una dichiarazione piuttosto ambiziosa.

“Il sogno dei sogni sarebbe quello di diventare numero uno del mondo. Anche entrare tra i top 10 e vincere uno Slam come il Roland Garros, però, non sarebbe male…”. Si prepari, allora, Jannik Sinner: c’è un nuovo ed agguerritissimo aspirante al trono in circolazione.