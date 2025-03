Pronostico Ungheria-Turchia: due ritorni e ribaltone complicato

Ungheria-Turchia è una partita valida per il ritorno degli spareggi di Nations League e si gioca domenica alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Com’era prevedibile l’ambiente caldissimo del Rams Park, lo stadio del Galatasaray, all’andata ha finito per fare la differenza. Il primo round di questo spareggio di Nations League se l’è aggiudicato la Turchia (3-1), capace di sfruttare il fattore campo e mettere una seria ipoteca sulla promozione in Lega A. Sì, perché a Budapest, nel match di ritorno, l’Ungheria dovrà vincere con almeno tre gol di scarto per ribaltare la selezione guidata da Vincenzo Montella, più cinica e spietata nei primi 90 minuti, e per evitare di retrocedere in Lega B.

I magiari, al contrario della Turchia, non sono riusciti a concretizzare le occasioni da gol costruite e nel finale di gara, con il match in totale equilibrio, hanno subito due reti nel giro di soli quattro minuti (Akturkoglu e Kahveci), dimostrando di non aver risolto del tutto i problemi difensivi che avevano già caratterizzato la nazionale di Marco Rossi nella fase a gironi lo scorso autunno (9 gol complessivi incassati nelle trasferte con Germania e Olanda). Montella, invece, può essere soddisfatto della prestazione dei suoi.

La Turchia si conferma una selezione in crescita sotto tutti i punti di vista, a dimostrazione del fatto che i quarti di finale raggiunti all’Europeo tedesco non erano solo un caso. Nelle ultime 7 gare Calhanoglu e compagni hanno toppato solo con il Montenegro, sconfitta che lo scorso novembre è costata il sorpasso del Galles e la mancata promozione diretta in Lega A. L’ex tecnico di Fiorentina e Milan tra l’altro recupera 2 importanti elementi in vista dell’incontro della Puskas Arena: si tratta di Demiral e di Arda Guler, squalificati all’andata.

Come vedere Ungheria-Turchia in diretta tv e in streaming

La sfida Ungheria-Turchia è in programma domenica alle 18:00 alla Puskas Arena di Budapest, in Ungheria. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Davanti al proprio pubblico l’Ungheria dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta ma è francamente improbabile che i magiari riaprano i giochi battendo con uno scarto importante una Turchia che pur rischiando qualcosa giovedì ha dimostrato di avere qualcosa in più. Anche a Budapest, tuttavia, i gol non dovrebbero mancare.

Le probabili formazioni di Ungheria-Turchia

UNGHERIA (4-2-3-1): Gunok; Muldur, Akaydin, Bardakci, Elmali; Calhanoglu, Kokçu; Akgun, Yilmaz, Yildiz; Akturkoglu.

TURCHIA (3-4-2-1): Gulacsi; Fiola, Orban, Dardai; Nego, Nikitscher, Schafer, Kerkez; Szoboszlai, Sallai; Varga.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1