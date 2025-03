Pronostico Polonia-Malta: occasione da non perdere ma occhio a questo segno

Polonia-Malta è una partita valida per la seconda giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca lunedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Il gruppo G è un girone da cinque squadre ma, nel momento in cui scriviamo, non conosciamo ancora il nome della selezione che andrà a completare il raggruppamento. Sarà una tra Spagna e Olanda, attualmente impegnate nel quarto di finale di Nations League. Nel frattempo, però, le due rappresentative che ambiscono (quantomeno) al secondo posto non sono rimaste con le mani in mano: sia la Polonia che la Finlandia non hanno toppato l’esordio, battendo rispettivamente le non irresistibili Lituania e Malta. Ai polacchi è bastato un gol dell’eterno Lewandowski per avere la meglio sui baltici (1-0).

Un match sostanzialmente dominato dagli uomini di Michal Probierz, che avrebbero però potuto fare meglio dal punto di vista realizzativo: la Polonia, infatti, è riuscita a sbloccare la partita soltanto a dieci minuti dalla fine grazie ad una strepitosa giocata dell’esperto attaccante del Barcellona, che in Catalogna sta vivendo una sorta di seconda giovinezza. Ripartire con una vittoria era quello che serviva per mettersi alle spalle un autunno da incubo in Nations League, concluso con l’inevitabile retrocessione in Lega B – la Polonia è arrivata ultima in un girone con Portogallo, Croazia e Scozia – ma contro un avversario abbordabile la nazionale lituana ci si aspettava qualcosa in più.

Vedremo se contro Malta i biancorossi riusciranno ad offrire una prestazione più convincente, anche se non dovranno commettere l’errore di sottovalutare una selezione che ha saputo tenere testa alla Finlandia. I maltesi, guidati dall’ex collaboratore del compianto Sinisa Mihajlovic, Emilio De Leo, non avrebbero meritato di perdere giovedì scorso. Nonostante il dominio del possesso e le numerose occasioni da gol create (19 tiri totali contro i 10 dei finlandesi) sono stati trafitti da una rete di Antman (0-1).

Come vedere Polonia-Malta in diretta tv e in streaming

La sfida Polonia-Malta è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio Nazionale di Varsavia, in Polonia. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.25 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La Polonia difficilmente sbaglierà questo match, ma crediamo che si possa vedere qualche gol in più rispetto alla sfida con la Lituania, considerando pure le tante occasioni create da Malta contro la Finlandia.

Le probabili formazioni di Polonia-Malta

POLONIA (3-5-2): Skorupski; Wieteska, Bednarek, Kiwior; Cash, Urbanski, Moder, Szymanski, Frankowski; Swiderski, Lewandowski.

MALTA (3-4-2-1): Bonello; Pepe, Carragher, Muscat; J. Mbong, Guillaumier, Satariano, Camenzuli; Teuma, Nwoko; P. Mbong.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1