Pronostico Irlanda-Bulgaria: la promozione rimane un miraggio

Irlanda-Bulgaria è una partita valida per il ritorno degli spareggi di Nations League e si gioca domenica alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Giovedì scorso, a Plovdiv, l’Irlanda ha compiuto un primo ma significativo passo verso la permanenza in Lega B di Nations League. Nonostante le cose si fossero messe male – Bulgaria in vantaggio al 6′ di gioco – i Boys in Green sono riusciti a raddrizzare la situazione: una volta prese le misure all’avversario, la rappresentativa guidata dall’islandese Heimir Hallgrimsson ha fatto valere quel pizzico di qualità in più, segnando 2 gol nel giro di 20 minuti, prima con Azaz e poi con Doherty, centrando un successo preziosissimo in vista del ritorno.

All’Aviva Stadium di Dublino, infatti, all’Irlanda basterà evitare la sconfitta per essere sicura di rimanere nella serie cadetta della competizione continentale: anche un pareggio permetterebbe loro di raggiungere l’obiettivo. Quella con i bulgari è stata solamente la quarta vittoria in gare ufficiali ottenuta dall’Irlanda da settembre 2022- In questo lasso di tempo i verdi avevano avuto la meglio solo sulla modesta Gibilterra e, nella fase a gironi di quest’edizione della Nations League, sulla Finlandia, battuta sia all’andata che al ritorno.

La Bulgaria e il problema dei gol

Hallgrimsson ha indubbiamente portato una ventata di freschezza dopo la turbolente gestione Kenny ma sarà importante farsi trovare pronti per le imminenti qualificazioni ai prossimi Mondiali: il girone non è di quelli impossibili, visto che sono stati sorteggiati con Armenia, Ungheria ed una tra Danimarca e Portogallo.

Più complicato invece quello della Bulgaria, che dovrà vedersela con Georgia, Turchia e la vincente della sfida tra Olanda e Spagna. Per sognare una qualificazione che manca dal 1998 il commissario tecnico Ilian Iliev dovrà risolvere il problema dei gol: da quando è in carica la Bulgaria ha segnato soltanto 7 volte in 13 partite.

Come vedere Irlanda-Bulgaria in diretta tv e in streaming

La sfida Irlanda-Bulgaria è in programma domenica alle 20:45 all’Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

La sensazione è che il grosso, l’Irlanda, l’abbia fatto giovedì scorso in Bulgaria. In casa di solito i Boys in Green hanno una marcia in più e difficilmente si faranno rimontare da un avversario che fuori casa dal 2022 ad oggi ha battuto esclusivamente il Lussemburgo. Non è da escludere che Collins e compagni tengano pure la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Irlanda-Bulgaria

IRLANDA (4-2-3-1): Kelleher; Doherty, Collins, O’Shea, Brady; Cullen, Knight; Johnston, Azaz, Manning; Ferguson.

BULGARIA (4-5-1): P. Iliev; Nedyalkov, Atanasov, A. Petkov, Nurnberger; M. Petkov, Kraev, Gruev, Krastev, Despodov; L. Petkov.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0