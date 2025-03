Pronostico Inghilterra-Lettonia: Tuchel prepara già la fuga

Inghilterra-Lettonia è una partita valida per la seconda giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca lunedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Ha vinto e convinto la “prima” Inghilterra di Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco, solamente il terzo “straniero” sulla panchina dei Tre Leoni – prima di lui gli altri non inglesi erano stati Eriksson e Capello – ha subito dimostrato di avere le idee chiare: regolata 2-0 l’Albania a Wembley nella prima giornata di qualificazioni ai prossimi campionati del mondo, dove l’Inghilterra sarà inevitabilmente una delle principali favorite.

Kane e compagni sono usciti tra gli applausi del pubblico: al di là del risultato finale, la selezione di Tuchel ha brillato in entrambe le zone del campo, mantenendo costantemente un atteggiamento propositivo, segnale di forte discontinuità rispetto alla gestione Southgate. Forse poteva segnare qualche gol in più, ma è stato importante anche ridurre al minimo i rischi dietro. L’Albania, di solito minacciosa in contropiede, non ha praticamente tirato mai in porta. Tra i migliori in campo il giovane terzino sinistro dell’Arsenal, Lewis-Skelly: un vero e proprio fattore sulla corsia mancina il talento classe 2006 dei Gunners, nonché autore del gol che ha sbloccato il match dopo 20 minuti di gioco. Nella ripresa, poi, a raddoppiare ci ha pensato – e chi se no – l’irreprensibile Kane, una sentenza quando si tratta di qualificazioni mondiali o europee.

Inghilterra che ora va a caccia di conferme contro una selezione sulla carta ancora più abbordabile di quella albanese: la Lettonia. In attesa di affrontare la Serbia – la nazionale balcanica, al momento impegnata in Nations League, è la minaccia principale in questo girone – gli inglesi mettono nel mirino il secondo successo consecutivo. Anche l’avventura dei baltici è iniziata con una vittoria: con un gol di Sits venerdì scorso la Lettonia ha piegato Andorra (0-1), regalando tre punti pesanti al commissario tecnico italiano Paolo Nicolato.

Come vedere Inghilterra-Lettonia in diretta tv e in streaming

La sfida Inghilterra-Lettonia è in programma lunedì alle 20:45 al Wembley Stadium di Londra, in Inghilterra. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Dopo un esordio senza sbavature l’Inghilterra dovrebbe riuscire a battere senza problemi anche la Lettonia. Stavolta lo scarto potrebbe essere ancora più ampio: i gol complessivi saranno verosimilmente almeno 4.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Lettonia

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Guéhi, Colwill, Livramento; Rice, Henderson; Bowen, Bellingham, Rogers; Kane.

LETTONIA (3-4-2-1): Zviedris; Jurkovskis, Balodis, Cernomordijs; Savalnieks, Melniks, Savaljevs, Ciganiks; Zelenkovs, Ikaunieks; Gutkovskis.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0