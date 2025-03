Pronostico Belgio-Ucraina: successo al sesto tentativo

Belgio-Ucraina è una partita valida per il ritorno degli spareggi di Nations League e si gioca domenica alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Non è bastato il gol di Lukaku, che aveva aperto il match, al Belgio targato Rudi Garcia per avere la meglio sull’Ucraina. I padroni di casa, che come sappiamo giocano a campo neutro, hanno ribaltato la situazione: il 3-1 finale, però, non lascia del tutto tranquilli i gialli che si aspettano, senza dubbio, un Belgio subito all’arrembaggio.

Sono sei partite che i Diavoli Rossi non vincono. Sei partite nelle quali sono arrivate cinque sconfitte e un solo pareggio. E diciamo che molti, senza discussioni, si aspettavano sicuramente una partenza diversa da parte dell’ex tecnico del Napoli. Sì, è vero, ha avuto pochissimo tempo per lavorare con un gruppo non del tutto nuovo, anzi, però la mancata riuscita nella parte difensiva dopo il vantaggio è stata una pecca clamorosa. Su questo senza dubbio, in questi pochi giorni che ha avuto a disposizione, ha lavorato Garcia? Riuscirà a mettere il freno alle continue disattenzioni che ovviamente cambiano il corso delle cose? Crediamo di sì.

Prima o poi, infatti, una nazionale con la qualità del Belgio deve per forza di cose riuscire a prendersi una vittoria. E magari nell’arco dei 90′ non riuscirà del tutto a ribaltare quello che è stato il risultato finale venuto fuori giovedì sera, ma crediamo fortemente che i padroni di casa possano riuscire in qualche modo a vincere con due gol di scarto e quindi, nella peggiore delle ipotesi, portare il match ai supplementari.

Come vedere Belgio-Ucraina in diretta tv e in streaming

La sfida Belgio-Ucraina è in programma domenica alle 20:45. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Belgio è quotata 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Magari segnerà solamente il Belgio nel corso dei 90 minuti dopo i tre gol presi nella gara d’andata. Ma sicuramente l’arrembaggio sarà immediato e i padroni di casa vinceranno la partita. Sì, come detto prima crediamo pure con due gol di scarto. E quindi supplementari? Forse sì, di certo il Belgio dopo sei partite senza vittorie ritroverà il sorriso.

Le probabili formazioni di Belgio-Ucraina

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Faes, Debast, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Saelemaekers, De Bruyne, Trossard; Lukaku.

UCRAINA (4-3-2-1): Lunin; Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Shaparenko, Kalyuzhnyi, Zinchenko; Tsygankov, Sudakov; Vanat.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0