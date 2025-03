I pronostici di domenica 23 marzo: Nations League

I pronostici di domenica 23 marzo: c’è il ritorno dei quarti di finale di Nations League più gli altri spareggi promozione/retrocessione

Operazione rimonta: i risultati di andata dei quarti di finale di Nations League sono stati in alcuni casi inaspettati, in particolare le sorprendenti vittorie di Danimarca e Croazia contro Portogallo e Francia, due delle nazionali favorite per la vittoria delle Final Four. Ancora però c’è da disputare il ritorno, e le basi per i pronostici di questa domenica sembrano essere proprio le vittorie delle nazionali guidate in attacco da Cristiano Ronaldo e Mbappé.

Più complicata la missione dell’Italia di Spalletti, che pur non demeritando ha perso in casa 2-1 la partita di andata contro la Germania. C’è da aspettarsi una sfida da almeno un gol per squadra anche al ritorno. La Spagna, che ha rischiato la sconfitta in Olanda, parte favorita per la vittoria al ritorno in una partita da almeno due gol complessivi.

I pronostici sulle altre partite

A proposito di rimonte, occhio anche al Belgio. La nuova era targata Rudi Garcia è iniziata malissimo, con una netta sconfitta contro l’Ucraina col risultato di 3-1. Servirà un’impresa per la qualificazione ma quanto meno la vittoria interna dovrebbe arrivare.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Spagna-Olanda, Nations League, ore 20:45

Vincenti

Portogallo (in Portogallo-Danimarca, Nations League , ore 20:45)

(in Portogallo-Danimarca, Nations League ore 20:45) Francia (in Francia-Croazia, Nations League , ore 20:45)

(in Francia-Croazia, Nations League ore 20:45) Belgio (in Belgio-Ucraina, Nations League, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Francia-Croazia , Nations League , ore 20:45

, , ore 20:45 Portogallo-Danimarca , Nations League , ore 20:45

, , ore 20:45 Belgio-Ucraina, Nations League, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Ungheria-Turchia , Nations League, ore 18:00

, Nations League, ore 18:00 Spagna-Olanda , Nations League , ore 20:45

, , ore 20:45 Germania-Italia, Nations League, ore 20:45

Il “clamoroso”

• X in Scozia-Grecia, Nations League, ore 18:00