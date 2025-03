Tennis, Miami in love: esplode la passione tra i due campioni

La nuova coppia di campioni ha infiammato, in men che non si dica, i social network e non solo: relazione confermata con il primo scatto ufficiale a due.

Amori che finiscono, amori che ricominciano. E, dulcis in fundo, amori che nascono. Dietro le quinte del Tour, sebbene la maggior parte dei tifosi non ne sia spesso a conoscenza, ne succedono di tutti i colori. Lo dimostra il fatto che anche in questa edizione del Masters 1000 di Miami sia esplosa la passione tra due grandissimi campioni.

Il loro amore, ad onor del vero, è nato ancor prima che i tennisti partissero alla volta della Florida per contendersi il titolo in palio all’Hard Rock Stadium. La notizia relativa a questa nuova coppia, però, è circolata solo nelle scorse ore, mentre prima non c’era ancora nulla di ufficiale. Alla luce di questa conferma, dunque, il Miami Open ha immediatamente assunto nuovi “contorni”. Ma veniamo a noi adesso, perché immaginiamo che, a questo punto, sarete curiosissimi di sapere chi stia con chi.

Iniziamo col dire, allora, che, pur essendo due atleti di fama mondiale, i due neo piccioncini in questione provengono da due mondi diametralmente opposti. Lui è un tennista, un tennista promettente e anche piuttosto bravo, mentre lei è una delle stelle più luminose del calcio a stelle e strisce. Insieme, lasciatecelo dire, formano una coppia da paura.

Non si nascondono più: la foto è la conferma che tutti aspettavano

Rullo di tamburi: è dei giovanissimi Ben Shelton, numero 14 del ranking Atp, e Trinity Rodman, attaccante del Washington Spirit e della nazionale statunitense, che stiamo parlando.

Il tennista americano ha confermato la relazione con la giocatrice di calcio solo qualche ora fa, condividendo su Instagram una fotografia che non lascia spazio a nessunissima interpretazione. Nello scatto si vedono loro due, all’interno di un ascensore, stretti l’uno all’altro in una posa inequivocabilmente “romantica”. Le braccia di lei intorno al collo di lui, unite al bacio che la ragazza gli stampa in piena guancia, non possono voler dire altro che questo.

I tifosi hanno accolto con grande entusiasmo l’inizio di questa nuova relazione tra campioni, ma anche i colleghi e le colleghe del talentuosissimo Ben si sono mostrati felici. “Hard lauch”, hanno scritto sia Sloane Stephens che Coco Gauff, che per commentare la foto hanno fatto ricorso ad un’espressione americana che denota stupore e gioia nei confronti di una coppia “famosa” appena nata.