Pronostico Spagna-Olanda: è l’ora di sfatare un tabù

Spagna-Olanda è una partita valida per il ritorno degli spareggi di Nations League e si gioca domenica alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Il gol di Merino, arrivato in pieno recupero, cambia tutto. Ovviamente il pareggio che la Spagna ha raggiunto proprio allo scadere nel match di Amsterdam, sfruttando anche l’espulsione di Hato al minuto 84, mette davanti la formazione di de La Fuente, ad un passo quindi dalla final four di Nations League.

L’Olanda, comunque, ha fatto una grossa partita. Subito sotto per via della rete di Nico Williams, gli Orangee hanno avuto la forza di reagire ribaltando il match. Poi però la zampata di quel giocatore che anche all’Arsenal sta giocando punta in alcune occasioni ha cambiato tutto. Ha fatto meglio in generale comunque la Spagna: gli attuali campioni d’Europa in carica hanno calciato più volte in porta e nello specchio, come al solito hanno tenuto per molto tempo in mano il pallino del gioco, e hanno avuto anche una percentuale migliore di Expected Goals. Tutti questi dati, freschissimi, di una partita che si è giocata solamente due giorni fa, ci indicano una cosa: le Furie Rosse partono con tutti i favori del pronostico e saranno sicuramente in grado di prendersi la vittoria con annessa qualificazione.

Anche perché c’è, evidentemente, da sfatare un tabù: nelle ultime cinque occasioni nelle quali queste due squadre si sono affrontate, solamente una volta, e ai calci di rigore, la Spagna è riuscita a vincere. Diciamo che l’occasione è buona per chiudere il quadro.

Come vedere Spagna-Olanda in diretta tv e in streaming

La sfida Spagna-Olanda è in programma domenica alle 20:45. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Spagna è quotata a 1.67 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Spagna vincente, per la prima volta dopo 15 anni, in una gara da almeno tre reti complessive. Il gol di Merino alla fine ha cambiato tutto anche sotto l’aspetto mentale. Quindi sì, i padroni di casa si prenderanno vittoria e qualificazione.

Le probabili formazioni di Spagna-Olanda

SPAGNA (4-3-3): Simon; Porro, Le Normand, Cubarsi, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Ruiz; Yamal, Morata, Williams.

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Geertruida, ,van Hecke, Van Dijk, Baas; Reijnders, Kluivert, De Jong; Frimpong, Brobbey, Gakpo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1