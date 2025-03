Pronostico Slovenia-Slovacchia: stavolta c’è una vincente

Slovenia-Slovacchia è una partita valida per il ritorno degli spareggi di Nations League e si gioca domenica alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Sempre pareggio. Incredibile. Negli ultimi tre confronti tra queste due formazioni la X è il risultato che è venuto maggiormente fuori. Diciamo che non è così tanto scontato che tutto questo possa succedere, diciamo che è prevedibile, vista la scarsa qualità delle due squadre in campo, però, una X, è sempre un risultato particolare.

C’è da dire, comunque, che la Slovenia, è riuscita in ogni caso a tenere botta sul campo della Slovacchia la scorsa settimana. Quindi è evidente che adesso parta leggermente favorita in questo spareggio per la promozione nella Lega B di Nations League. Basta poco per vincere, basta un po’ di qualità lì davanti, nelle ultime scelte – e mica è sempre facile – e basta senza dubbio riuscire a trovare la giocata giusta. A parole, comunque, siamo tutti bravi a dirlo. Un altro conto come al solito sono i fatti.

Nella gara giocata qualche giorno fa, nessuna delle due, c’è da sottolinearlo, ha raggiunto 1 negli Expected Goals. Quindi è evidente che manchi qualcosa ed è altrettanto evidente che da questa partita non ci possiamo aspettare chissà che cosa. Però, almeno questa volta, i padroni di casa una rete dovrebbero riuscire a farla. E questo cambierebbe le cose. E darebbe alla Slovenia la possibilità, in questo caso, di salvarsi.

Come vedere Slovenia-Slovacchia in diretta tv e in streaming

La sfida Slovenia-Slovacchia è in programma domenica alle 18:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Slovenia è quotata 2.55 su Goldbet e Lottomatica e a 2.50 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Gara da meno di tre reti complessive sicuramente, gara da forse un solo gol. Quello dei padroni di casa della Slovenia, che si prenderanno quindi la “salvezza” nella Lega B di Nations League.

Le probabili formazioni di Slovenia-Slovacchia

SLOVENIA(4-3-1-2): Oblak; Stojanovic, Drkusic, Bijol, Janza; Lovric, Petrovic, Gorenc Stankovic; Elsnik; Sporar, Sesko.

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Gyomber, Vavro, Skriniar, Hancko; Bero, Lobotka, Duda; Suslov, Bozenik, Haraslin.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1