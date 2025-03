Pronostico Serbia-Austria: la storia continua

Serbia-Austria è una partita valida per il ritorno degli spareggi di Nations League e si gioca domenica alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Uno a uno nel primo turno, quello di giovedì scorso. La promozione, quindi, nella lega successiva della Nations League, Serbia e Austria se la giocheranno solamente nel match in programma domenica. Nella tana dei padroni di casa, quindi leggermente favoriti in questo scontro diretto.

E la storia continuerà, comunque, senza dubbio. Sì, perché se c’è da dire che la Serbia, forte del risultato dell’altro giorno, sia un pizzico avanti rispetto alla formazione ospite, è altrettanto vero che l’Austria ha una rosa importante, in continua crescita, e che quindi almeno una rete durante il match la potrebbe assolutamente trovare. Ecco perché la storia continuerà, anche per via di quelli che sono gli incroci tra queste due formazioni che hanno senza dubbio una cosa che li accomuna: appunto il fatto di finire sempre, o quasi, gol.

Entrambe le nazionali a segno, insomma: si è visto cinque volte su sei incroci totali. Anche giovedì scorso, come sappiamo, è successa la stessa cosa. E mettendo in evidenza questo fatto, è altrettanto evidente che, questa partita, possa realmente finire in pareggio e quindi allungarsi fino ai tempi supplementari. Una cosa, questa, non da sottovalutare.

Come vedere Serbia-Austria in diretta tv e in streaming

La sfida Serbia-Austria è in programma domenica alle 18:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Una gara da un gol per squadra, un doppio confronto che si potrebbe chiudere in pareggio anche stavolta e quindi con la necessità dei tempi supplementari per capire chi riuscirà a prendersi la promozione.

Le probabili formazioni di Serbia-Austria

SERBIA (3-4-1-2): Rajkovic; Erakovic, Gudelj, Babic; Mimovic, Maksimovic, Lukic, Birmancevic; Samardzic; Jovic, Vlahovic.

AUSTRIA (4-2-3-1): Schlager; Seiwald, Lienhart, Alaba, Mwene; Wimmer, Grillitsch; Schimid, Baumagrtner, Gregoritsch; Arnautovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1