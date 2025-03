Pronostico Scozia-Grecia: succederà per la prima volta

Scozia-Grecia è una partita valida per il ritorno degli spareggi di Nations League e si gioca domenica alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Un gol e poi catenaccio. Con 24 tiri subiti. Ma il muro eretto dalla Scozia in Grecia, giovedì scorso, ha retto. E il risultato portato a casa – uno a zero, ovviamente – è un passo importante per la promozione nella Lega A.

Tre incroci tra queste due formazioni, nella loro storia, e per tre volte questa partita è finita con lo stesso risultato che non vale la pena ripetere. Incredibile, però, che non si sia schiodato nella gara di qualche giorno fa, soprattutto per quello che i padroni di casa – che erano in forma – nel corso del match sono riusciti a fare. Un vero e proprio assedio, dal primo all’ultimo minuto, contro una difesa importante ma evidentemente non impenetrabile. Alla fine della fiera, la Grecia, è riuscita a calciare per ben 24 volte, ma solo una nello specchio della porta. Mancanza di precisione importante che ha permesso a McTominay del Napoli, con il suo rigore a metà del primo tempo, di risultare decisivo.

Quindi cosa succederà per la prima volta. Con un Grecia che sarà votata all’attacco per cercare di ribaltare il risultato – e le qualità per farlo ci sono – è evidente che entrambe le formazioni dovrebbero riuscire a trovare la via della rete. E magari, anche in questo caso per la prima volta, potrebbe anche finire in pareggio. Con la Scozia, quindi, che riuscirà a mantenere il suo posto nella Lega A di Nations League.

Come vedere Scozia-Grecia in diretta tv e in streaming

La sfida Scozia-Grecia è in programma domenica alle 18:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Quindi: dopo tre incroci finito uno a zero, questa volta Scozia e Grecia dovrebbero trovare entrambe la via della rete. Ed il pari il risultato più probabile in questo match. Ovvio, però, che anche la quota del Gol stuzzica e molto e noi andremmo semplicemente su quella.

Le probabili formazioni di Scozia-Grecia

SCOZIA (4-2-3-1): Gordon; Ralston, Souttar, Hanley, Robertson; Gilmour, McLean; McGinn, McTominay, Ferguson; Adams.

GRECIA (4-2-3-1): Tzolakis; Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Siopis, Mantolas; Masouras, Konstantellias, Tzolis; Pavlidis.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1