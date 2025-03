Pronostico Portogallo-Danimarca: vittoria e qualificazione

Portogallo-Danimarca è una partita valida per il ritorno degli spareggi di Nations League e si gioca domenica alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

La sconfitta per uno a zero nel match giocato in Danimarca rende tutto aperto. E il Portogallo, in questo match, ha le qualità per poter ribaltare quanto successo giovedì sera.

Sì, nonostante la sconfitta e nonostante Eriksen abbia anche sbagliato un calcio di rigore che avrebbe potuto aprire molto prima la partita, il Portogallo è riuscito a rimanere in piedi, aggrappato alla partita, e dimostrando di avere le carte in regola – i numeri della partita parlano abbastanza chiaro – per il ribaltone. Certo, servirebbe anche un Cristiano Ronaldo diverso, uno di quei giocatori abili a spaccare il match. Cosa che si è vista poco l’altra sera. Quindi diciamo che serve un altro Portogallo soprattutto lì davanti, dove si fa la differenza.

La Danimarca è una squadra sicuramente tosta, ma la spinta del pubblico portoghese – ricordiamo che chi vince becca nella final four una tra Italia e Germania – potrebbe fare la differenza. E sì, il Portogallo, questa partita, la potrebbe riprendere. E magari anche portarla ai supplementari. Ma per il passaggio del turno siamo convinti di una cosa.

Come vedere Portogallo-Danimarca in diretta tv e in streaming

La sfida Portogallo-Danimarca è in programma domenica alle 20:45. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Comparazione quote

La vittoria del Portogallo è quotata 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Gara da almeno una rete per squadra, gara che potrebbe regalare sicuramente la vittoria alla squadra portoghese. Quindi, match da almeno tre reti complessive. E occhio come al solito alla rete di Cristiano Ronaldo, in ombra giovedì scorso, che davanti ai propri tifosi avrà tutta l’intenzione di rifarsi.

Le probabili formazioni di Portogallo-Danimarca

POSSIBILE RISULTATO: 2-1