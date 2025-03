Pronostico Islanda-Kosovo: salta il fattore campo

Islanda-Kosovo è una partita valida per il ritorno degli spareggi di Nations League e si gioca domenica alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Ad un passo dalla promozione. Anche perché salta il fattore campo che in molti casi, soprattutto nei match di ritorno, si può rivelare decisivo. Il Kosovo, vittorioso due a uno nel match d’andato, e che si è visto anche annullare un gol che avrebbe del tutto potuto indirizzare il passaggio alla lega superiore, parte con tutti i favori del pronostico.

Si gioca in Spagna, a Murcia, e quindi anche il Pirata Muriqi, a secco nella gara di giovedì sera, potrebbe ritrovare quella voglia di andare in gol vicino a quella che di solito è la sua casa. Sì, il match non si può giocar in Islanda e questo ci dice, ovviamente, che i “padroni di casa” non potranno di certo contare sull’apporto del proprio pubblico. Sono evidentemente poche le possibilità di rimonta della formazione islandese, che ha pagato a carissimo prezzo delle disattenzioni difensive, anche ipotizzabili visti il livello, per subire poi il gol decisivo poco dopo l’inizio della ripresa.

Il Kosovo ha fatto meglio: ha tirato di più, giocando soprattutto in verticale e andando a cercare con frequenza il proprio centravanti che è riuscito in più di un’occasione a creare spazi con sponde e con movimenti veri. Diciamo che per quanto visto nella gara d’andata, questa partita potrebbe finire in un solo modo.

Come vedere Islanda-Kosovo in diretta tv e in streaming

La sfida Islanda-Kosovo è in programma domenica alle 18:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

La vittoria del Kosovo si potrebbe rivelare davvero decisiva, visto che il risultato che potrebbe venire fuori da questo match è il pareggio. Sì, crediamo che i kosovari possano riuscire a limitare i danni.

Le probabili formazioni di Islanda-Kosovo

ISLANDA (4-3-3): Valdimarsson; Palsson, Ingason, Gunnarson, Tomasson; Haraldsson, Johanneson, Ellertsson; Gudmundsson, Oskarsson, Gudjhonsen.

KOSOVO (4-2-3-1): Muric; Vojvoda, Rrahami, Dellova, Paqarada; Rexhbecaj, Berisha; Krasniqi, Raschica, Rrudhani; Muriqi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1