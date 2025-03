Pronostico Germania-Italia: azzurri alla Final Four solo con questo risultato

Germania-Italia è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale della Nations League e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Nella Dortmund che ci fa tornare con la mente all’indimenticabile semifinale del 2006, con la Germania battuta a casa sua dai gol di Grosso e Del Piero, l’Italia va a caccia di un’altra impresa per non mancare la qualificazione alla Final Four di Nations League, in programma il prossimo giugno. Gli azzurri hanno perso la gara d’andata coi tedeschi, vittoriosi 2-1 giovedì scorso a San Siro. Risultato che costringerà la selezione di Luciano Spalletti a vincere con almeno due gol di scarto nel ribollente Signal Iduna Park (lo stadio del Borussia) per ribaltare tutto e scongiurare l’eliminazione. In caso di successo con un solo gol di scarto, invece, si andrà ai supplementari.

La maggiore qualità ed esperienza internazionale della selezione di Julian Nagelsmann ha fatto la differenza nella gara di Milano: anche con delle assenze eccellenti – una su tutte quella di Wirtz – la Mannschaft si è dimostrata superiore. Eppure le cose si erano messe subito bene per gli azzurri, in vantaggio dopo appena 9 minuti con il centrocampista del Newcastle, Tonali, di gran lunga il migliore in campo. Nella ripresa, tuttavia, è scesa in campo un’altra Italia, completamente diversa da quella grintosa e volenterosa del primo tempo ed alla Germania è bastato colpirla in quello che è ormai il suo punto debole, i calci piazzati: prima Kleindienst e poi Goretzka hanno beffato Bastoni – non a suo agio da centrale nella difesa a tre – e trafitto Donnarumma.

Spalletti cambia in difesa

Germania che continua dunque ad essere un tabù per l’Italia, che non riesce a batterla dalla semifinale di Euro 2012, nella notte che consacrò Balotelli. Da allora quasi solo amarezze quando ha affrontato i tedeschi.

Spalletti cambierà sicuramente qualcosa nel match di ritorno. In difesa non ci sarà Calafiori, che si è fatto male nei minuti finali della sfida di San Siro: al centro della retroguardia potrebbe tornare Buongiorno, con Bastoni spostato nel ruolo a lui più congeniale di braccetto di sinistra. A centrocampo Ricci insidia Rovella – il laziale non ha incantato all’andata – e sulla fascia sinistra Ruggeri potrebbe vincere il ballottaggio con Udogie. Davanti il commissario tecnico confermerà Kean, che giovedì ha avuto due occasioni importanti, ma alle sue spalle ci sarà verosimilmente Frattesi e non Raspadori. Anche Nagelsmann con ogni probabilità farà qualche cambio: sull’out sinistro di difesa Schlotterbeck verrà preferito al deludente Raum, Musiala invece ritornerà a fare il trequartista puro, circondato da Leweling e Adeyemi. In attacco si avvicendano Burkardt e Kleindienst.

Come vedere Germania-Italia in diretta tv e in streaming

Germania-Italia è in programma domenica alle 20:45 al Signal Iduna Park di Dortmund, in Germania. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Germania è quotata a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Non è tutta da buttare la prestazione offerta dall’Italia all’andata, con gli azzurri che nel primo tempo hanno saputo tenere testa ad una selezione più forte e soprattutto più avanti nel processo di crescita. La sensazione però è che il “bonus” sia stato già sprecato: sarà complicatissimo, per gli uomini di Spalletti, evitare la sconfitta a Dortmund. L’Italia, tuttavia, ha dimostrato di poter far male ai tedeschi, specie in transizione: non è da escludere che riesca a segnare almeno un gol in una sfida in cui le reti complessive saranno di nuovo più di 2.

Le probabili formazioni di Germania-Italia

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Schlotterbeck; Gross, Goretzka; Leweling, Musiala, Adeyemi; Kleindienst.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Politano, Barella, Ricci, Tonali, Ruggeri; Frattesi; Kean.

L'Italia riuscirà a vincere con almeno due gol di scarto? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1