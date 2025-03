Pronostico Georgia-Armenia: ritorno senza storia

Georgia-Armenia è una partita valida per il ritorno degli spareggi di Nations League e si gioca domenica alle 15:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

La qualificazione alla Nations League Lega B per la Georgia è cosa fatta. Sì, il tre a zero di giovedì sera ha messo tutto in discesa per la squadra Sagnol, il tecnico francese che è il verto artefice di questa mina vagante europea.

Tutto semplice per Mikautadze – ancora in gol – e compagni. Una ripassata all’Armenia, davvero troppa poca cosa, che giovedì sera non ci ha capito davvero nulla. Statistiche alla mano non c’è stata davvero partita: due soli tiri nello specchio della porta per gli armeni, e davvero velleitari, 0.29 di Expected Goals, vuole dire che la squadra che giocava davanti al proprio pubblico, praticamente, non è mai scesa in campo e non è mai riuscita a entrare dentro la match. E di questo fatto ne ha approfittato la Georgia, abile ad aprire e chiudere la gara già nel primo tempo, e abile poi a chiudere i conti, totalmente, nella seconda parte della sfida. Sì, forse il due a zero avrebbe lasciato qualche possibilità all’Armenia, o forse avrebbe anche lasciato presagire ad una possibile rimonta, il tre a zero finale invece chiude ogni possibilità anche di commento.

Detto questo, come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, la gara quasi sempre ha visto entrambe le formazioni andare a segno. Non è successo così giovedì, ma crediamo che questa sia solamente l’eccezione che conferma la regola.

Come vedere Georgia-Armenia in diretta tv e in streaming

La sfida Armenia-Georgia è in programma giovedì alle 18:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Georgia è quotata a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Gara anche stavolta da almeno tre reti complessive ma a differenza di quanto successo l’altro giorno l’Armenia, almeno una rete nei 90minuti, dovrebbe riuscire a trovarla. Ma per la vittoria finale, lo abbiamo visto e capito, non ci possono essere davvero dubbi nonostante l’assenza anche in questa partita di ritorno di Kvaratskhelia.

Le probabili formazioni di Georgia-Armenia

GEORGIA (3-5-2): Mamardshavili; Gvevesiani, Kashia, Svali; Kakabadze, Chakvetadze, Kiteshvili, Kochorashvili, Locobshivili; Mikautadze, Zivzidadze.

ARMENIA (3-5-2): Cancarevic; Udo, Haroyan, Harutyanuyan; Muradyan, Bichakchayan, Spertsyan, Iwu, Tikzinyan; Ranos, Zelarayan.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1