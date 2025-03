Mazzata terribile per Djokovic: “È stato un incubo”

Mazzata terribile per Djokovic: le dichiarazioni mettono in evidenza quello che è l’atteggiamento del tennista serbo: “Un incubo”

Sul valore, immenso, del tennista, diciamolo chiaramente che c’è davvero poco da parlare. Poi, fuori dal campo – ma anche dentro per quelli che sono stati pur sempre degli atteggiamenti di non semplice lettura – su Novak Djokovic si può parlare e parlare.

Nel corso della sua carriera ne ha fatte tante, come tanti sono stati i tornei vinti. E possiamo serenamente affermare che è sempre stato un personaggio divisivo. Chi lo ama follemente, anche per quelle che sono le uscite che fa ogni tanto, chi invece lo detesta appunto per questo. Lo sappiamo, tutti non possono essere amati da tutti. Certo, se a parlare in questo caso ci si mette uno che ha vissuto con lui per un po’ di tempo allora le cose cambiano. E, a parlare questa volta, ci pensa il francese Jules Marie, che è stato sparring partner di Djokovic, che ha parlato in questo modo al Podcast Match Point.

Mazzata per Djokovic, le parole dello sparring partner

“C’è stato un tempo in cui ho ricoperto il ruolo di sparring partner di Nole al Roland Garros. Nel 2021 ho giocato cinque volte contro di lui e in tutte le occasioni s’è comportato in maniera veramente pessima. È stato un incubo. Si avvertiva un’aria di tensione a ogni scambio e se mandavo una palla a un metro e mezzo di distanza da lui, allora non la giocava neanche e mi lanciava occhiatacce, come a dire che se lo avessi fatto di nuovo mi avrebbe sbattuto fuori dal campo”

E poi ha continuato: “A Melbourne non ero più uno sparring partner ma un potenziale avversario. E quando le telecamere ci hanno ripreso il suo atteggiamento nei miei confronti è cambiato notevolmente: è stato gentile, s’è fermato a parlare, ha fatto l’amico, la persona che sa di non potersi permettere comportamenti sopra le righe. Insomma, tutta un’altra persona rispetto a quella degli allenamenti del 2021. Da questa esperienza si può dedurre che è una persona falsa, che cambia a seconda del contesto“. Insomma, tutt’altro che parole al miele.