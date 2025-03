I pronostici di sabato 22 marzo: Qualificazioni ai Mondiali, League One, League Two, MLS

I pronostici di sabato 22 marzo: ci sono partite di qualificazione ai Mondiali, in campo anche League One, League Two e MLS

Il sabato di qualificazione ai Mondiali propone una serie di partite dal risultato già scritto, quanto meno sulla carta: Haaland non ha nessuna intenzione di restare a guardare dopo avere fatto da spettatore agli scorsi Europei e con la Norvegia vorrà iniziare il girone col piede giusto in casa dell’abbordabile Moldavia. Vittorie ampiamente alla portata anche per il Galles contro il Kazakistan e per la Repubblica Ceca contro le Isole Faroe.

In questo weekend senza i principali campionati europei si gioca anche nella League One e League Two inglese. Il Charlton ha conquistato la sorprendente sommaa di 42 punti nelle ultime 18 partite (13 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte), più di qualsiasi altra squadra della League One, risalendo fino al quarto posto e rientrando pienamente nella lotta per la promozione diretta.

Il Peterborough è imbattuto nelle ultime sei (3 vittorie, 3 pareggi), ma con Wrexham e Stockport — le squadre che affiancano il Charlton in classifica — che si affrontano sabato e il Wycombe, secondo in classifica, che non scenderà in campo, questa rappresenta una grande opportunità per il Charlton di avvicinarsi alle prime due posizioni.

I pronostici sulle altre partite

Il Wimbledon, terzo in classifica, si è ripreso da un momento di difficoltà e ha rimesso in carreggiata la sua corsa alla promozione vincendo due delle ultime tre partite. In casa, la squadra di Johnnie Jackson rimane affidabile: solo Bradford e Walsall hanno conquistato più punti in League Two tra le mura amiche. Il Barrow è stato fortunato a raccogliere appena il suo tredicesimo punto in 18 partite in trasferta sabato scorso, quando il modesto Morecambe è rimasto in 10 uomini dopo soli 29 minuti, offrendo così ai Bluebirds l’opportunità di rimontare da uno svantaggio di 2-0.

Parlando di squadre solide in casa in quarta serie, il Port Vale è ancora pienamente in corsa per la promozione diretta. La squadra di Darren Moore ha vinto cinque delle ultime sei partite a Vale Park ed è quarta per media punti casalinghi a partita (1,94) in League Two in questa stagione, con le uniche sconfitte arrivate contro la capolista Walsall e il Doncaster, quarto in classifica.

Il Morecambe, penultimo, ha perso le ultime otto trasferte e nove delle ultime undici, fatta eccezione per le gare contro altre dirette concorrenti per la salvezza come Carlisle e Tranmere.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Peterborough-Charlton, League One, ore 16:00

Vincenti

Port Vale (in Port Vale-Morecambe, League Two , ore 16:00)

(in Port Vale-Morecambe, League Two ore 16:00) Wimbledon o pareggio (in Wimbledon-Barrow, League Two , ore 16:00)

(in Wimbledon-Barrow, League Two ore 16:00) Norvegia (in Moldova-Norvegia, Qualificazioni ai Mondiali , ore 18:00)

(in Moldova-Norvegia, , ore 18:00) Israele (in Israele-Estonia, Qualificazioni ai Mondiali , ore 20:45)

(in Israele-Estonia, , ore 20:45) Galles (in Galles-Kazakistan, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Moldova-Norvegia , Qualificazioni ai Mondiali , ore 18:00

, , ore 18:00 Cincinnati-Atlanta United , MLS , ore 19:30

, , ore 19:30 Montenegro-Gibilterra, Qualificazione ai Mondiali, ore 18:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Notts County-Crewe , League One, ore 13:30

, League One, ore 13:30 Crawley-Bristol Rovers , League One, ore 16:00

, League One, ore 16:00 Barnsley-Cambridge, League One, ore 16:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 17.92 GOLDBET ; 18.11 SNAI; 17.92 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Uruguay-Argentina, Qualificazioni ai Mondiali, ore 00:30