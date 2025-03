Tennis, l’annuncio scuote i tifosi italiani: non tornerà mai più in campo

Tennis, questo è un addio e non semplicemente un arrivederci: così l’annuncio ufficiale ha lasciato i tifosi italiani di stucco da un giorno all’altro.

“Io non sono mai sparita. Volevo fare pure un discorso di addio a Parigi. Invece la notizia del mio addio al tennis professionistico è uscita prima. A maggio mi sono svegliata e ho deciso di smetterla. Già da anni avevo pensato di lasciare la racchetta”. Così, nell’intervista di qualche mese fa a Verissimo, Camila Giorgi aveva spiegato alla padrona di casa Silvia Toffanin cosa l’avesse indotta ad abbandonare una volta per tutte il tennis.

La tennista marchigiana, per chi lo avesse rimosso o non lo avesse mai saputo, era uscita di scena da un momento all’altro. Lo aveva fatto alla chetichella, senza avvisare nessuno, men che meno i suoi tifosi. Desiderava, molto semplicemente, dileguarsi senza che si parlasse troppo del suo addio. Quando, però, è stato notato che il suo nome appariva in un elenco di giocatori formalmente ritiratisi, era scoppiato un vero e proprio putiferio. Non aveva alcuna intenzione, però, la bella campionessa azzurra, di sparire nel nulla: voleva solo, probabilmente, che la si lasciasse in pace.

Da quel giorno, la sua vita è cambiata. Adesso abita in Argentina ed è felice: si dedica alla moda e anche ai social network. Ma, soprattutto, ha ritrovato il sorriso che – se n’erano accorti ormai tutti – non sfoggiava più mentre era in campo. Col senno di poi, dunque, la sua decisione non è stata del tutto campata in aria, anzi.

Tennis, è ufficiale: indietro non si torna

In un’intervista a La Nacion ha detto apertamente di stare benissimo. Ama l’Argentina, ha aggiunto anche, e le sue giornate sono così piene, tra palestra ed amiche, che a lei basta questo per essere felice.

Sui social ha imparato ad aprirsi un po’ di più, tanto è vero che è proprio grazie ad Instagram che abbiamo scoperto tantissime cose inedite sul suo conto. Come il fatto, per esempio, che non tornerà mai più in campo. Camila ha confessato di non aver più preso in mano una racchetta dal giorno in cui ha deciso di lasciare il tennis, ma non vuole saperne nulla neanche in prospettiva.

Un follower, tramite il box delle domande, le ha rivolto la seguente domande: “Tornerai mai al tennis, magari per allenare qualcuno?”. La Giorgi non ha fatto giri di parole: ha risposto con un secchissimo “No” e tanto è bastato, dunque, per fugare ogni dubbio circa il suo futuro.