Sinner spalle al muro, nuovo terremoto: è colpa del regolamento

Sinner spalle al muro, la decisione di giocare il Masters di Amburgo è stata obbligata. Tutta colpa del regolamento

La squalifica lo sappiamo scadrà il prossimo 4 maggio. E Jannik Sinner giocherà il primo torneo, dopo questi tre mesi, a Roma. Il 7 maggio infatti inizieranno gli Internazionali italiani, Masters 1000, e l’azzurro ha già annunciato che ci sarà.

Nei giorni scorsi, inoltre, ha anche annunciato che sarà presente al Masters 500 di Amburgo, un altro torneo subito attaccato a quello italiano. Ma quella che sembrava essere una scelta dovuta alla preparazione del Roland Garros è di fatto un’imposizione che arriva dall’alto. Ad entrare nel dettaglio e a spiegare il tutto ci ha infatti pensato OASport. Che ha rivelato, in poche parole, il vero motivo per il quale Jannik sarà presente in Germania immediatamente dopo la chiusura del torneo nella Capitale.

Sinner spalle al muro: ecco perché gioca ad Amburgo

“L’azzurro, a causa della squalifica, dovrà contare tre zeri nel proprio ruolino di marcia nel ranking ATP, non potendo prendere parte ai Masters 1000 obbligatori di Indian Wells, Miami e Madrid, dovendo in pratica fare classifica con tre tornei in meno rispetto a tutti i rivali diretti”. “Per il regolamento ATP i primi 30 della classifica mondiale dell’anno precedente (per il 2025 vale il ranking dell’11 novembre 2024), innanzitutto hanno l’obbligo di prendere parte a tutti i Masters 1000 stagionali (otto, non viene considerato Montecarlo) ed alle Nitto ATP Finals, se qualificati” viene sottolineato.

Inoltre, la top 30 dell’anno precedente, deve giocare per forza ad almeno 5 tornei della categoria 500. “Sinner in stagione, prima della squalifica, ha disputato soltanto gli Australian Open, e per evitare di incappare in un altro zero in classifica è stato obbligato a giocare ad Amburgo: dal 5 maggio fino a fine anno, infatti, sono presenti in calendario soltanto 5 settimane in cui sono previsti tornei di categoria ATP 500″. In poche parole, insomma, è stata praticamente una scelta obbligata per Sinner che non si è potuto tirare indietro in nulla. Spalle al muro.