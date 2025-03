Pronostico Uruguay-Argentina: negli ultimi 8 precedenti c’è un segno ricorrente

Uruguay-Argentina è un match della tredicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca nella notte tra venerdì e sabato alle 00:30 (ora italiana): pronostico.

L’Argentina campione del mondo in carica ha praticamente già staccato il pass per il Mondiale che nell’estate 2026 si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada. Con sei gare ancora da disputare, l’Albiceleste domina incontrastata il girone eliminatorio sudamericano con 25 punti: il vantaggio sulla settima è tale (12 punti) da permettere di dormire sonni tranquilli agli uomini di Lionel Scaloni, che ad ogni modo cercheranno di proteggere il primo posto da un possibile assalto dei “cugini” dell’Uruguay, attualmente secondi a -5.

La prima uscita del 2025 coincide proprio con il sempre sentitissimo derby del Rio de la Plata con la Celeste al Centenario di Montevideo. L’Argentina sarà orfana di Leo Messi, alle prese con un infortunio. Ma Scaloni dovrà rinunciare pure a Dybala, che si è fatto male nell’ultima partita con la Roma.

In compenso il ct argentino ha convocato ben sette “italiani”, ovvero quei giocatori che militano nella nostra Serie A. Ci sono i bolognesi Dominguez e Castro, i comaschi Nico Paz e Perrone, oltre ai veterani Nico Gonzalez, Paredes. Inizialmente era stato arruolato anche Lautaro Martinez, ma il capitano dell’Inter è tornato subito in Italia per un infortunio.

Scaloni farà esperimenti ma si aspetta anche una reazione dopo i risultati troppo altalenanti tra settembre e novembre, in cui sono arrivate pure le sconfitte con Colombia e Paraguay. Non ha incantato neppure l’Uruguay, che ancora stenta a decollare nonostante al timone ci sia un allenatore esperto come Marcelo Bielsa. La Celeste in autunno ha un po’ frenato e lo dimostra il fatto che ha ottenuto un solo successo (3-2 con la Colombia) in sei giornate. Preoccupano anche i numeri offensivi: esclusi i tre gol rifilati ai colombiani, l’Uruguay non è andato a segno in ben quattro gare. Bielsa chiederà qualcosa in più a Darwin Nunez, reduce da prestazioni tutt’altro che brillanti con la maglia del Liverpool.

Uruguay-Argentina, valida per le qualificazioni ai Mondiali ’26 ed in programma sabato allo 00:30 (ora italiana) allo stadio Centenario di Montevideo, in Uruguay, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà in ogni caso trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’app: basta registrarsi ed acquistare l’evento.

Il pronostico

Dal 2015 in gare ufficiali solo in un’occasione nelle sfide tra queste due nazionali stati segnati più di 2 gol. Ci aspettiamo una gara contratta e povera di reti anche stavolta, tenendo conto pure della sorprendente siccità offensiva dell’Uruguay. L’Argentina, pur senza Messi e Lautaro Martinez, infortunato dell’ultima ora, dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta, riscattando così la sconfitta rimediata nel novembre 2023, quando la Celeste si impose 2-0 a Buenos Aires.

Le probabili formazioni di Uruguay-Argentina

URUGUAY (4-2-3-1): Rochet; Nandez, R. Araujo, Gimenez, Saracchi; Valverde, Bentancur; Pellistri, Aguirre, M. Araujo; Darwin Nunez.

ARGENTINA (4-3-3): Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Nico González, Correa, Julian Álvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1