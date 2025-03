Pronostico Romania-Bosnia: solo vittorie da quando è tornato in panchina

Romania-Bosnia è una partita valida per la prima giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca venerdì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Non poteva iniziare meglio la seconda avventura dell’esperto Mircea Lucescu sulla panchina della Romania. Il tecnico nativo di Bucarest, 80 anni il prossimo luglio, ha inanellato ben 7 vittorie consecutive da quando ha preso il posto di Edward Iordanescu la scorsa estate. Vittorie che sono arrivate tra settembre e novembre 2024 in Nations League: la sua Tricolorii ha dominato in lungo e in largo il gruppo 2 di Lega C, venendo immediatamente promossa dopo la retrocessione avvenuta nell’edizione precedente della manifestazione.

Certo, è opportuno ricordare anche i nomi delle selezioni battute dalla Romania: Kosovo, Cipro e Lituania. Ma non era scontato, al di là del valore degli avversari, che Marin e compagni riuscissero a rispettare in pieno i pronostici della vigilia. Ed invece non c’è stata storia, com gli uomini di Lucescu che hanno chiuso il girone a punteggio pieno e segnando la bellezza di 18 gol complessivi.

Tricolorii, si può fare

Percorso che può essere un importante trampolino di lancio verso le qualificazioni ai Mondiali 2026, obiettivo tutt’altro che irraggiungibile visto che il sorteggio è stato abbastanza clemente con i rumeni. Oltre a San Marino, Cipro e Bosnia, infatti, la Romania dovrà vedersela con l’Austria, una nazionale sicuramente in crescita ma non di certo una big del continente.

I primi passi verso quel Mondiale che la Tricolorii non gioca dal lontano 1998 Lucescu spera di compierli già nella sfida d’esordio con la Bosnia, le cui uniche due vittorie negli ultimi due anni sono arrivate contro il modestissimo Liechtenstein. Tempi duri per i balcanici, ancora aggrappati all’eterno Dzeko: in Nations League in un girone proibitivo con Olanda, Germania e Ungheria hanno collezionato solamente 2 punti, retrocedendo in Lega B. Tanto lavoro da fare per il selezionatore Sergej Barbarez, che in attacco punta sulla coppia formata dall’ex attaccante di Roma e Inter e dal prolifico centravanti dello Stoccarda Demirovic. Due assenze pesanti invece per Lucescu, che non ha potuto convocare Dragusin e Mihaila.

Come vedere Romania-Bosnia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Romania e Bosnia è in programma sabato alle 20:45 all’Arena Nationala di Bucarest, in Romania. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Entrambe hanno voglia di partire forte in un girone dove non ci sono big e le gerarchie non sembrano essere ben definite. In ogni caso diamo fiducia alla Romania, che oltre al vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico finora ha ottenuto solamente successi con Lucescu in panchina. Attesi almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Romania-Bosnia

ROMANIA (4-3-3): Nita; Ratiu, Burca, Chipciu, Bancu; R. Marin, M. Marin, Stanciu; Hagi, Birligea, Alibec.

BOSNIA (4-4-2): Zlomislic; Bicakcic, Barisic, Muharemovic, Kolasinac; Tahirovic, Sunjic, Tahirovic, Gigovic; Demirovic, Dzeko.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1