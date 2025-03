Pronostico Repubblica Ceca-Far Oer: debutto soft e tre punti in tasca

Repubblica Ceca-Far Oer è una partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Dove vederla, probabili formazioni e pronostici

Per chi non è impegnato in Nations League nel corso di questa settimana, iniziano le qualificazioni ai prossimi Mondiali. E nel raggruppamento L – manca una quinta squadra che verrà inserita appunto dopo questo turno della competizione voluta dalla Uefa – la Repubblica Ceca, una delle favorite per la qualificazione o almeno per lo spareggio, se la dovrà vedere contro Far Oer.

Debutto più semplice per i padroni di casa non ci sarebbe potuto evidentemente essere. I tre punti sono assicurati contro una nazionale che mai e poi mai avrà l’opportunità, almeno di miracoli sportivi, di giocare una fase finale di un Mondiale o di un Europeo. Certo, le isole Far Oer, nel corso delle ultime dieci partite, si sono tolte il lusso di vincerne due, quindi qualcosa riescono anche a mettere in pratica, ma è anche il cammino della Repubblica Ceca che ci indica che non ci sono possibilità di uscire indenni da questa prima partita.

Sì, perché i padroni di casa vengono dalla bellezza di cinque risultati utili consecutivi che mettono chiaramente in evidenza una cosa: il momento di forma è ottimo e nessuno ha intenzione, in questa prima uscita, quando i punti cominciano davvero a valere, di mollare la presa e non iniziare nel migliore dei modi. E poi ci sono i precedenti: sei in totale, tutti indirizzati verso la Repubblica, e senza mai subire una rete.

Dove vedere Repubblica Ceca-Far Oer in diretta tv e in streaming

La sfida Repubblica Ceca-Far Oer, valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale, è in programma sabato alle 20:45. La sfida in questione, in Italia, non verrà trasmessa né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

Comparazione quote

La vittoria della Repubblica Ceca è quotata 1.06 su Goldbet, Lottomatica e 1.08 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Vittoria semplice dei padroni di casa in un match che si sbloccherà nel primo tempo e per mantenere la “tradizione” degli anni passati vedrà solamente la Repubblica Ceca andare a segno. Partita, anche, da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Far Oer

REPUBBLICA CECA (3-4-3): Kovar; Holes, Jemelka, Boril; Coufal, Cerv, Kral, Cerny; Sulc, Kliment, Hlozek.

FAR OER (3-4-3): Reynatrod; Faero, Vatnhama, Edmundsson; Benjaminsen, Hansson, Hendriksson, Davidsen; Sorensen, Knudsen, Olsen.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0