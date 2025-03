Pronostico Moldavia-Norvegia: parte con il piede giusto

Moldavia-Norvegia è una partita valida per la prima giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca sabato alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Il gruppo I potrebbe riguardare da vicino l’Italia di Luciano Spalletti, dal momento che in caso di eliminazione dalla Nations League per mezzo della Germania gli azzurri capiterebbero proprio in questo raggruppamento. Ovviamente la principale insidia nella corsa al primo posto – l’unico che mette in palio il pass diretto per il Mondiale – sarebbe la Norvegia, selezione che può contare su calciatori del calibro di Haaland, Odegaard e Sorloth, insomma gente che ormai da diverse stagioni gioca ad altissimi livelli in Europa.

Parliamo, tuttavia, di una rappresentativa che non è ancora riuscita a mettere in mostra le sue qualità. Sebbene avesse tutte le carte in regola per fare bella figura nei grandi appuntamenti internazionali, la Norvegia ha mancato la qualificazione sia all’ultimo Mondiale (2022) sia all’Europeo andato in scena la scorsa estate, “costringendo” un campione come Haaland ad “assistere all’evento in tv”, come si dice in questi casi. A dirla tutta, gli scandinavi non giocano i Mondiali dal lontano 1998, gli Europei invece dall’edizione del 2000. Il commissario tecnico Stale Solbakken tenterà di evitare l’ennesimo flop, anche se con una tra Germania e Italia nei paraggi sarà difficile arrivare davanti a tutti.

Norvegia rinata in Nations League

Nell’ultima Nations League però la Norvegia ha fatto il pieno di fiducia vincendo con merito il proprio girone di Lega B e conquistando la promozione in Lega A. Haaland e compagni, grazie a quattro vittorie e un pareggio in sei partite, sono arrivati davanti alla temibile Austria.

La prima sfida nella campagna di qualificazione al Mondiale 2026 è di quelle da non fallire assolutamente per non rischiare di partire zoppi. La Moldavia, con tutto il rispetto, non può fare paura. Anche gli uomini di Serghei Clescenco ad ogni modo hanno fatto bene in Nations League, vincendo il girone di Lega D davanti ad Andorra e Malta (due vittorie e una sconfitta), due selezioni più o meno di pari livello.

Come vedere Moldavia-Norvegia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Moldavia e Norvegia è in programma sabato alle 18:00 allo stadio Zimbru di Chisinau, in Moldavia. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

La Norvegia ha dato segnali importanti nell’ultima Nations League e non dovrebbe sbagliare l’esordio con la selezione che in questo girone lotterà verosimilmente con l’Estonia per evitare l’ultimo posto. Gli scandinavi, capaci di segnare 15 gol nelle 6 partite giocate tra settembre e novembre, si imporranno molto probabilmente con almeno due gol di scarto.

Le probabili formazioni di Moldavia-Norvegia

MOLDAVIA (5-3-2): Celeadnic; Revenco, Craciun, Baboglo, Mudrac, Platica; Caimacov, Rata, Motpan; Postolachi, Nicolaescu.

NORVEGIA (4-3-3): Selvik; Pedersen, Ajer, Ostigard, Ryerson; Berg, Berge, Odegaard; Hauge, Haaland, Sorloth.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3