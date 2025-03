Pronostico Galles-Kazakistan: con il nuovo c.t. è ancora imbattuto

Galles-Kazakistan è una partita valida per la prima giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca sabato alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Reduce da un’ottima Nations League, in queste qualificazioni il Galles tenterà di dare filo da torcere al Belgio, favoritissimo per il primo posto nel gruppo J. Allo stesso tempo la selezione britannica dovrà assicurarsi quantomeno la seconda piazza, che vale un pass per i playoff: sarà fondamentale, in tal senso, non perdere punti per strada contro selezioni sulla carta alla portata dei Dragoni, come Macedonia del Nord, Kazakistan e Liechtenstein.

Servirà, per intenderci, lo stesso Galles visto all’opera tra settembre e novembre scorsi, rivitalizzato dalla “cura Bellamy“. L’ex centrocampista del Liverpool, che ha preso le redini della nazionale dopo la mancata qualificazione all’Europeo di Germania, è riuscito in poco tempo a dare un’identità e nuove motivazioni ad una rappresentativa che sembrava destinata ad anni bui in seguito al ritiro dal calcio del suo giocatore simbolo, Gareth Bale. In Nations League, dicevamo, il Galles ha vinto il proprio girone davanti alla più quotata Turchia restando imbattuto: tre vittorie e tre pareggi ma soprattutto soltanto 4 gol subiti (ben tre clean sheet) hanno consentito ai Dragoni di tornare in Lega A.

Gli uomini di Bellamy cercheranno di allungare la serie di risultati utili nella sfida di Cardiff con il Kazakistan: al contrario dei gallesi, i Falchi sono stati disastrosi in Nations League, dimostrando di non essere all’altezza degli avversari affrontati nel girone di Lega B (Norvegia, Slovenia e Austria).

Con un solo punto conquistato in sei partite era inevitabile la retrocessione in Lega C: il passo indietro è stato principalmente in attacco, con i kazaki che hanno chiuso addirittura a secco di gol (0 fatti e 15 subiti). L’ultima vittoria di questa selezione in un match ufficiale risale al 2023, quando ebbe la meglio 3-1 su San Marino.

Come vedere Galles-Kazakistan in diretta tv e in streaming

La sfida tra Galles e Kazakistan è in programma sabato alle 20:45 al Cardiff City Stadium di Cardiff, in Galles. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Under 3.5” è quotato a 1.42 su Goldbet e Lottomatica e a 1.43 su Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La sfida del Cardiff City Stadium non dovrebbe riservare sorprese: il Galles dovrebbe prendersi i primi tre punti e tenere anche la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Galles-Kazakistan

GALLES (4-2-3-1): Ward; Williams, Mepham, Cabango, Davies; J. James, Sheehan; Johnson, Cullen, D. James; Harris.

KAZAKISTAN (5-3-2): Pokatilov; S. Astanov, Kasym, Marochkin, Bystrov, Vorogovskiy; Tagybergen, Tapalov, Orazov; Aymbetov, Samorodov.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0