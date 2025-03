Pronostico Francia-Croazia: c’è il profumo d’impresa

Francia-Croazia è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale della Nations League e si gioca domenica alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Il risultato più eclatante dei quarti di finale d’andata di Nations League. La vittoria della Croazia, due a zero sulla Francia, e un rigore sbagliato anche dai padroni di casa, ribalta quello che sembrava un pronostico scritto, con i transalpini chiamati all’impresa nel match di ritorno.

E sì, il profumo dell’impresa c’è per un paio di motivi. Sì, è vero che la Croazia ha vinto, parte con due reti di vantaggio e quindi può anche andare ad affrontare un match tatticamente molto diverso, ma è altrettanto vero che la Francia ha sbattuto un paio di volto contro Livakovic e ha sbagliato almeno un paio di occasioni clamorose sottoporta. Sì, forse è mancata la reazione che tutti aspettavano, però questa ci sarà sicuramente nel match di ritorno domenica sera a Parigi. E questo ovviamente lo sanno anche i croati, in grado magari di reggere botta, ma prima o poi cadranno. Sappiamo bene, inoltre, che una vittoria con almeno due gol di scarto porterebbe tutto ai tempi supplementari. Potrebbe anche essere così, quindi per questo diciamo che l’impresa è possibile.

Anche perché, le statistiche venute fuori alla fine del match di ieri, ci dicono una cosa: i tiri in porta sono stati più quelli della Francia, e anche i tiri dentro lo specchio. E pure gli Expected Goals ci rimandano indietro una nazionale, quella di Deschamps, decisamente sfortunata. Quindi sì, l’impresa è davvero possibile.

Come vedere Francia-Croazia in diretta tv e in streaming

La sfida Francia-Croazia è in programma domenica alle 20:45 allo Stade de France di Saint-Denis, in Francia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Francia è quotata a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e 1.43 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Impresa. Possibile e fattibile. Sicuramente la Francia vincerà la partita con almeno due gol di scarto e quindi, nella peggiore delle ipotesi, la gara continuerà anche nei tempi supplementari. Ma occhio al colpaccio dentro i 90′: noi crediamo che Mbappé e compagni possano riuscire nel colpaccio clamoroso.

Le probabili formazioni di Francia-Croazia

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Rabiot, Tchouameni, Guendouzi; Dembélé, Mbappé, Barcola.

CROAZIA (3-4-3): Livakovic; Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Stanisic, Modric, Kovacic, Sosa; Kramaric, Budimir, Perisic.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0