I pronostici di venerdì 21 marzo: Qualificazioni ai Mondiali

I pronostici di venerdì 21 marzo, ci sono partite di qualificazione ai Mondiali sia in Europa che in Sudamerica: spicca Uruguay-Argentina

L’Inghilterra mette nel mirino il Mondiale 2026 dopo aver sfiorato per due volte di fila la vittoria dell’Europeo nel 2020 e nel 2024, fermandosi in finale in entrambe le occasioni. La sconfitta con la Spagna a Berlino lo scorso giugno ha messo fine all’era Southgate. Cacciato a furor di popolo il contestatissimo c.t., la scelta è ricaduta su Thomas Tuchel, rinomato allenatore tedesco che ha guidato alcuni club più importanti d’Europa ma è alla sua prima esperienza al timone di una rappresentativa nazionale.

Toccherà a lui cercare di condurre alla gloria una generazione che, nonostante la grande quantità di talento in tutti i reparti, rischia di rimanere a mani vuote. L’Inghilterra inizierà il girone di qualificazione ai Mondiali contro l’Albania, battuta in tutti e sei i precedenti: nelle qualificazioni ai Mondiali 2022 l’ha strapazzata, segnando 7 gol complessivi tra andata e ritorno e non subendone neanche uno.

I pronostici sulle altre partite

Vittorie probabili anche per la Romania contro la Bosnia e per la Finlandia contro Malta, mentre in Sudamerica l’Ecuador dovrebbe piegare la resistenza del Venezuela. Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Polonia-Lituania con l’eterno Lewandowski che rigenerato da Flick al Barcellona sta vivendo una seconda giovinezza.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 + MULTIGOL 3-5 in Inghilterra-Albania, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

Vincenti

Romania (in Romania-Bosnia, Qualificazioni ai Mondiali , ore 18:00)

(in Romania-Bosnia, Qualificazioni ai Mondiali ore 18:00) Finlandia (in Malta-Finlandia, Qualificazioni ai Mondiali , ore 20:45)

(in Malta-Finlandia, Qualificazioni ai Mondiali ore 20:45) Ecuador (in Ecuador-Venezuela, Qualificazioni ai Mondiali, ore 22:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Inghilterra-Albania , Qualificazioni ai Mondiali , ore 20:45

, , ore 20:45 Polonia-Lituania , Qualificazioni ai Mondiali , ore 20:45

, , ore 20:45 Cipro-San Marino, Qualificazione ai Mondiali, ore 18:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Italia-Olanda , Amichevole Under 21, ore 18:45

, Amichevole Under 21, ore 18:45 Francia-Inghilterra, Amichevole Under 21, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 9.90 GOLDBET ; 10.11 SNAI; 9.90 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Uruguay-Argentina, Qualificazioni ai Mondiali, ore 00:30