Squalifica Sinner, l’ultima decisione ribalta tutto: è fatta

Squalifica Sinner, arriva la decisione del tennista azzurro che dimostra come il pensiero ormai è alle spalle. Ufficiale

La fine della squalifica ormai si avvicina. Il 4 maggio è dietro l’angolo e il 7 maggio, Jannik Sinner, tornerà a giocare in Italia, a Roma, nella sua casa, un torneo che lo scorso anno non ha giocato per via di un infortunio.

Le attenzioni del mondo saranno tutte su di lui. Anche se ancora oggi c’è chi in qualche modo vuole mettere pepe alle cose con delle azioni legali contro l’Atp e la Wada. Parliamo dell’associazione di Djokovic in questo caso, un fulmine a ciel sereno non direttamente contro Jannik ma contro il sistema che ha permesso di arrivare ad un accordo. Evidente che a Nole il fatto che Sinner lo abbia battuto nel corso di questi ultimi mesi non sia andato giù. Ma è altrettanto evidente che nessuno si aspettava una reazione del genere. Aperta e chiusa parentesi, andiamo a vedere la vera notizia che ci riempie di gioia. Davvero.

Squalifica Sinner, tutto alle spalle. Ufficiale un altro torneo

Dopo la squalifica Sinner ha dovuto rivedere anche quelli che sono i suoi piani di gioco. E all’inizio dell’anno aveva deciso di non partecipare al Masters 500 di Amburgo. Adesso però ha giustamente cambiato idea e in Germania ci sarà. Questo torneo è in programma dal 17 al 24 maggio, mentre un ipotetica, si spera, finale degli Internazionali di Roma è in programma il 18 maggio. Qualora Sinner dovesse riuscire ad arrivare in fondo, non giocherà prima del 20 in terra tedesca. In ogni caso, lui, ci sarà.

E questa partecipazione, ovviamente, fa anche guardare al futuro. Evidente che Sinner non vuole lasciare nulla al caso e si vuole preparare al meglio anche per il secondo Slam dell’anno: il Roland Garros, infatti, si disputerà a Parigi dal 25 maggio all’8 giugno. Insomma, un mese ricchissimo di impegni per il numero uno al mondo del tennis che tornerà più affamato che mai e con una voglia pazzesca, e di questo ne siamo proprio sicuri, di lasciarsi totalmente alle spalle questi momenti critici che soprattutto lui, ma anche i suoi familiari e suoi tifosi più accaniti, stanno attraversando. Forza Jannik, manca veramente poco.