Sinner cambia idea: il pit-stop a sorpresa si tinge di rosso

Deviazione a sorpresa per il numero 1 del mondo: Jannik Sinner ha cambiato idea da un giorno all’altro, ecco per quale motivo lo ha fatto.

Cinquanta. Tanti sono i giorni che mancano al rientro in campo di Jannik Sinner, che tornerà ufficialmente nel circuito in concomitanza, guarda caso, con l’inizio degli Internazionali d’Italia. Il pubblico di casa saprà accoglierlo come merita e come, soprattutto, si confà al numero 1 del mondo, e questo ci fa ben sperare circa lo spirito e le emozioni che lo riaccompagneranno in questo “nuovo” capitolo della sua carriera.

Nuovo perché allo scoccare del Masters 1000 di Roma la vicenda legata al doping sarà, finalmente, alle sue spalle. E allora sì che, dopo un anno con questa spada di Damocle che pendeva sul suo capo, potrà riavvolgere il nastro e ricominciare daccapo. Potrà farlo, dicevamo, in una cornice privilegiata, con il calore dei tifosi italiani a rendere ancor più speciale questo momento così atteso.

All’indomani del torneo nella città eterna, che avrà ufficialmente inizio il 7 maggio prossimo, Jannik non resterà lì a crogiolarsi. Nelle scorse ore ha anzi fatto sapere, a tal proposito, di avere le idee chiarissime su come sia il caso di muoversi dopo questi 3 mesi di squalifica. Al che, convinto al 100%, ha annunciato al mondo la sua decisione. Una decisione che ci ha in qualche modo spiazzati – non ne aveva fatto parola, fino a questo momento – ma che, alla luce del contesto, è comprensibilissima e più che ragionevole.

Sinner non si risparmia: quella tappa inaspettata

Prima ancora di ritirare il pass per il Roland Garros, il numero 1 del mondo si concederà un pit-stop a sorpresa. Archiviati gli Internazionali d’Italia volerà, infatti, alla volta di Amburgo, per partecipare all’Atp 500 che si disputerà dal 18 al 24 maggio.

Un piano di battaglia dalle finalità ben precise, se vogliamo, considerando che prendervi parte potrebbe essere utilissimo in ottica Slam. E anche perché avrà così poco tempo, per abituarsi alla terra rossa e alle scarpette sporche, che qualche partita in più sul mattone tritato di certo male non gli farà, anzi. A maggior ragione in un momento in cui, per forza di cose, non può avere certezza alcuna circa quello che sarà il suo rendimento nel momento in cui farà ritorno in campo.

In attesa che scocchi l’ora di tornare alla routine, continua ad allenarsi in Costa Azzurra. Come preannunciato dal preparatore atletico Marco Panichi, il team sta concentrando i suoi sforzi su atletica, pesi e fisioterapia. Più avanti ricomincerà a giocare e, perché no, a preparare schemi e strategie in vista dell’ormai imminente appuntamento con il tennis e con i suoi avversari di sempre.