Pronostico Polonia-Lituania: l’eterno goleador può lasciare il segno

Polonia-Lituania è una partita valida per la prima giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca venerdì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

La Polonia è stata sorteggiata nel gruppo G, insieme a Finlandia, Lituania e Malta. Non è ancora noto, tuttavia, il nome della quinta squadra che completerà questo raggruppamento: sarà una tra la Spagna campione d’Europa in carica e l’Olanda, ma lo sapremo con certezza soltanto dopo l’esito del quarto di finale di Nations League tra la Roja e gli Oranje. I polacchi, in teoria, dovrebbero dunque battagliare per il secondo posto, quello che vale un pass per i playoff, con i finlandesi.

La selezione di Michal Probierz, in ogni caso, non può permettersi di sottovalutare nessun avversario dopo la disastrosa Nations League dello scorso autunno. Nel girone di Lega A Lewandowski e compagni hanno totalizzato solamente 4 punti, arrivando ultimi e retrocedendo amaramente in Lega B.

L’unica gioia di quella campagna è stata la vittoria per 3-2 all’esordio con la Scozia. Poi quasi esclusivamente amarezze, con l’eccezione del rocambolesco pari interno con la Croazia. Ha impressionato soprattutto il numero di gol subiti dai biancorossi: ben 16 in sole sei partite. Il c.t. dovrà perciò curare maggiormente la fase difensiva se vuole evitare brutte sorprese nelle qualificazioni al Mondiale nordamericano. Da non sbagliare neppure il primo match con la non irresistibile Lituania. I baltici sono reduci da 6 sconfitte consecutive, che non gli hanno permesso di collezionare neanche un punto nel gruppo 2 di Lega C, composto anche a Romania, Kosovo e Cipro: inevitabile la retrocessione in Lega D per una selezione che anche in questo contesto dovrà fare il possibile per evitare di chiudere all’ultimo posto (sarà battaglia con i ciprioti). Tra i convocati della Polonia non c’è il centrocampista dell’Inter Zielinski, infortunato. Sempre presente, invece, l’eterno Lewandowski. Nella Lituania occhio all’attaccante Kucys, scatenato nelle ultime tre partite con gli sloveni del Celje, prossimi avversari della Fiorentina in Conference League.

Come vedere Polonia-Lituania in diretta tv e in streaming

La sfida tra Polonia e Lituania è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio Nazionale di Varsavia, in Polonia. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Negli ultimi 5 precedenti – solo amichevoli – la Lituania è riuscita solo in un’occasione ad avere la meglio sulla Polonia, ma era il 2011. Nonostante i polacchi non abbiano brillato nelle ultime uscite non dovrebbero sbagliare contro una selezione alla loro portata come quella lituana: visti gli alti punteggi fatti registrare in Nations League c’è da aspettarsi un match da almeno tre gol complessivi. Lewandowski, uno dei tre giocatori più prolifici nelle qualificazioni Uefa (Mondiali ed Europei) dal 2016 ad oggi, può lasciare il segno.

Le probabili formazioni di Polonia-Lituania

POLONIA (3-5-2): Bulka; Cash, Bednarek, Kiwior; Kaminski, Szymanski, Moder, Slisz, Zalewski; Lewandowski, Urbanski.

LITUANIA (3-5-2): Gertmonas; Utkus, Girdvainis, Milasius; Sirvys, Cernych, Gineitis, Remeikis, Lasickas; Kalinauskas, Kucys.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0