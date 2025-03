Pronostico Perù-Bolivia: una vittoria per continuare a sperare

Perù-Bolivia è un match della tredicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì alle 02:30 (ora italiana): pronostico.

Questa ha tutta l’aria di essere l’ultimissima chiamata per un Perù che giace desolatamente all’ultimo posto del girone eliminatorio sudamericano, con soli 7 punti conquistati in 12 giornate. Le speranze di prendere parte ai prossimi campionati del mondo si assottigliano sempre di più per la Bicolor, attualmente a -6 dalla settima piazza, quella che mette in palio un pass per lo spareggio interzona e che guarda caso è occupata dalla Bolivia, sua prossima avversaria.

Il Perù non è riuscito a far valere il fattore campo, vincendo solo una volta su sei davanti al proprio pubblico, e soprattutto ha segnato con il contagocce: a malapena 3 i gol realizzati. Numeri che sono costati il posto all’ormai ex commissario tecnico, Jorge Fossati, rimosso dall’incarico lo scorso novembre dopo la sconfitta di misura con l’Argentina (1-0). Al timone della selezione peruviana ora c’è Oscar Ibanez, costretto a fare una vera e propria impresa per portare la Bicolor al Mondiale nordamericano del 2026. Per continuare a sperare servono obbligatoriamente i tre punti contro la Bolivia, che non ha mai vinto nelle ultime 10 trasferte giocate in Perù. La Verde al momento sarebbe qualificata allo spareggio ma alle sue spalle c’è il Venezuela, che un solo punto in meno. Sono quattro, invece, i punti da recuperare sul Paraguay sesto.

Gli uomini di Oscar Villegas hanno vissuto un momento magico tra settembre e ottobre, conquistando ben tre vittorie di fila, tra cui uno storico successo in trasferta con il Cile. Poi, però, sono tornati sulla terra: il pesantissimo 6-0 con l’Argentina, un’altrettanta sconfitta netta in Ecuador (4-0) ed il 2-2 casalingo con il Paraguay. Villegas non potrà contare sugli infortunati Chura ed Henry Vaca ma ha convocato alcuni giovani interessanti, uno su tutti Arroyo, di proprietà dello Shakhtar Donetsk. Dall’altro lato, Ibanez punta ancora sui veterani: oltre a Lapadula, il c.t. peruviano ha richiamato Advincula e Carrillo.

Come vedere Perù-Bolivia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Perù e Bolivia, valida per le qualificazioni ai Mondiali ’26 ed in programma venerdì alle 02:30 (ora italiana) allo stadio Nazionale di Lima, in Perù, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà in ogni caso trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’app: basta registrarsi ed acquistare l’evento.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Perù è quotata a 1.35 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il cambio di guida tecnica dovrebbe sortire gli effetti sperati: Perù leggermente favorito contro una Bolivia che in trasferta, lontano dalle alture, fa decisamente fatica. Non ci aspettiamo più di due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Perù-Bolivia

PERÙ (4-3-3): Caceda; Polo, Corzo, Araujo, Advincula; Sonne, Tapia, Pena; Carrillo, Guerrero, Flores.

BOLIVIA (4-3-3): Viscarra; Medina, Haquin, Sagredo, Fernandez; Robson Matheus, Cuellar, Villamil; Miguelito, Algaranaz, R. Vaca.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0