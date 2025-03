Pronostico Paraguay-Cile: in trasferta è un disastro totale

Paraguay-Cile è un match valido per la tredicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì alle 00:00 (ora italiana): pronostico.

Consolidare ulteriormente il sesto posto nel girone eliminatorio è l’obiettivo del Paraguay, che non gioca una fase finale dei Mondiali dal 2010. La lunga attesa dei tifosi dell’Albirroja potrebbe terminare dopo 16 lunghi anni: se la selezione guidata dall’argentino Gustavo Alfaro dovesse chiudere la campagna di qualificazione in questa posizione – mancano sei giornate alla fine – sarebbe certa di staccare un pass per il Nordamerica, senza dover disputare lo spareggio interzona.

Il Paraguay cercherà dunque di difendere il vantaggio di 4 punti sulla settima, ottenuto grazie allo “scatto” che Sanabria e compagni hanno avuto da settembre in poi dopo una Copa America oltremodo disastrosa. Negli ultimi 6 turni l’Albirroja è rimasta imbattuta (3 vittorie ed altrettanti pareggi) e lo scorso novembre si è addirittura tolta lo sfizio di battere l’Argentina campione del mondo in carica, castigata proprio dall’attaccante di proprietà del Torino e da Alderete (2-1, inutile la rete di Lautaro Martinez).

Cile, spareggio ancora possibile

Gli uomini di Alfaro ora hanno la possibilità di allungare sulla Bolivia spegnendo anche le velleità di rimonta del Cile, selezione che al momento sarebbe fuori dai giochi.

La Roja, infatti, è penultima a quota 9 punti e l’unico obiettivo realistico è quello di provare ad agganciare quantomeno il settimo posto e giocare lo spareggio. La vittoria di novembre contro il Venezuela (4-2) ha riacceso le speranze della truppa di Ricardo Gareca ma per continuare a scalare la classifica bisognerà iniziare a fare risultati in trasferta: fuori casa nessuno ha fatto peggio del Cile (5 sconfitte e un pareggio). Il c.t. cileno punta ancora sulla “vecchia guardia”, convocando i vari Sanchez, Vidal, Vargas e Aranguiz, mentre il suo collega Alfaro dovrà rinunciare al capitano Gustavo Gomez, infortunato.

Come vedere Paraguay-Cile in diretta tv e in streaming

La sfida tra Paraguay e Cile, valida per le qualificazioni ai Mondiali ’26 ed in programma venerdì alle 00:00 (ora italiana) all’Estadio Defensores del Chaco di Asuncion, in Paraguay, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà in ogni caso trasmessa sul sito OneFootball e in diretta streaming sull’applicazione: basta registrarsi e acquistare l’evento.

Il pronostico

Dal 2021 ogni volta che si sono affrontate queste selezioni si sono visti più di due gol solo in amichevole. Per il resto, esclusivamente partite tirate, tra cui lo 0-0 dell’andata. Non ci aspettiamo nulla di diverso, anche se il Paraguay ha dimostrato di aver cambiato passo nei match autunnali e parte, a nostro parere, leggermente favorito. Occhio però a non sottovalutare il Cile, che ha una delle ultime occasioni per riavvicinarsi al settimo posto e rientrare in corsa per la qualificazione.

Le probabili formazioni di Paraguay-Cile

PARAGUAY (4-4-2): Fernandez; Velazquez, Balbuena, Alderete, Alonso; D. Gomez, Cubas, Bobadilla, Almiron; Enciso, Sanabria.

CILE (4-2-3-1): Cortes; Loyola, Maripan, Diaz, Suazo; Vidal, Echeverria; Sanchez, Pizarro, Cepeda; Vargas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0