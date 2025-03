Pronostico Inghilterra-Albania: solo vittorie nei sei precedenti

Inghilterra-Albania è una partita valida per la prima giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca venerdì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

L’Inghilterra mette nel mirino il Mondiale 2026 dopo aver sfiorato per due volte di fila la vittoria dell’Europeo nel 2020 e nel 2024, fermandosi in finale in entrambe le occasioni. La sconfitta con la Spagna a Berlino lo scorso giugno ha messo fine all’era Southgate. Cacciato a furor di popolo il contestatissimo c.t., ha avuto inizio un lungo casting: alla fine, dopo alcuni mesi di “interregno” di Lee Carsley, la scelta è ricaduta su Thomas Tuchel, rinomato allenatore tedesco che ha guidato alcuni club più importanti d’Europa (Borussia Dortmund, Chelsea, PSG e Bayern Monaco) ma alla sua prima esperienza al timone di una rappresentativa nazionale.

Toccherà a lui cercare di condurre alla gloria una generazione che, nonostante la grande quantità di talento in tutti i reparti, rischia di rimanere a mani vuote (l’Inghilterra non vince un titolo importante dal famoso Mondiale casalingo del 1966). Intanto ai prossimi campionati del mondo bisognerà qualificarcisi: la selezione dei Tre Leoni è capitata in un gruppo che nasconde qualche insidia, anche se è opportuno ricordare che nella gestione Southgate le qualificazioni non hanno mai rappresentato un problema. Oltre agli inglesi nel girone troviamo pure la talentuosa ma discontinua Serbia – rivale più credibile per il primo posto, l’unico che mette in palio un pass diretto – l’Albania di Sylvinho e le abbordabili Lettonia e Andorra.

Palmer ha dato forfait

La prima uscita è a Wembley con gli albanesi, rientrati un po’ nei ranghi dopo la festa per la qualificazione ad Euro 2024. L’avventura continentale, com’era prevedibile, non è finita benissimo ma le Shqiponjat hanno deluso anche nella fase a gironi di Nations League, andata in scena lo scorso autunno: l’Albania è addirittura retrocessa in Lega C dopo essere arrivata ultima in un girone con Repubblica Ceca, Ucraina e Georgia.

Tuchel ha richiamato Rashford e l’ex Liverpool Henderson ma ci sono pure le novità Lewis-Skelly e Burn. Non ci sarà invece Palmer, infortunatosi prima dell’ultima partita con il Chelsea. Nell’Albania si rivedono Broja e Manaj, entrambi assenti nelle sfide affrontate dai rossoneri nel mese di novembre. Indisponibili Mitaj e Hysaj.

Come vedere Inghilterra-Albania in diretta tv e in streaming

Inghilterra-Albania è in programma venerdì alle 20:45 al Wembley Stadium di Londra, in Inghilterra. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

L’Inghilterra ha vinto tutti e sei i precedenti con l’Albania: nelle qualificazioni ai Mondiali 2022 l’ha strapazzata, segnando 7 gol complessivi tra andata e ritorno e non subendone neanche uno. Normale che ci siano delle incognite di fronte all’esordio di un nuovo commissario tecnico, ma il divario tra le due selezioni rimane molto ampio: vittoria inglese non in discussione ed almeno tre gol totali a Wembley. Occhio al solito Kane, che dal 2016 è il più prolifico nelle qualificazioni Uefa dopo Lewandowski e Cristiano Ronaldo (17 gol in 14 match).

Le probabili formazioni di Inghilterra-Albania

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Guéhi, Colwill, Lewis-Skelly; Henderson, Rice; Foden, Bellingham, Rashford; Kane.

ALBANIA (4-2-3-1): Strakosha; Balliu, Ismajli, Djimsiti, Aliji; Asllani, Ramadani; Asani, Bajrami, Muçi; Manaj.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0