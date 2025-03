Pronostico Ecuador-Venezuela: difesa di ferro e rivincita servita

Ecuador-Venezuela è una partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Dove vederla, probabili formazioni e pronostici

I punti iniziano ad essere assai pesanti in Sudamerica. Sì, perché si gioca la tredicesima giornata delle qualificazioni ai prossimi Mondiali e l’Ecuador vede davvero da vicino quello che è l’obiettivo. Terzo posto in classifica per i padroni di casa, a quota 19, e alle spalle di Argentina e Uruguay. Facciamo un veloce riepilogo: le prime sei classifica vanno direttamente alla fase finale della massima competizione per nazionali, la settima invece si gioca i playoff.

Il Venezuela, in questo momento, è all’ottavo posto, ad un solo punto di distanza da quello che potrebbe essere lo spareggio. Una gara, quindi, com’è evidente dal recap, che mette in palio quasi un posto, qualora dovesse arrivare una vittoria, per i padroni di casa. Che sentono da vicino la possibilità di volare in classifica. All’andata, questo match, è finito zero a zero, ma è in Coppa America che il Venezuela è riuscito a vincere questa partita proprio al debutto della manifestazione. Una vittoria totalmente inaspettata, vista anche la qualità delle due squadre, e quindi l’Ecuador ha tutta l’intenzione di prendersi una rivincita.

C’è un dato che, inoltre, mette in evidenza quella che è la forza della squadra padrona di casa: l’Ecuador ha la miglior difesa di questo raggruppamento con solamente quattro reti subite nel corso dei primi dodici match. Una difesa di ferro, che farà la differenza anche in questo match.

Dove vedere Ecuador-Venezuela in diretta tv e in streaming

La sfida Ecuador-Venezuela, valida per le qualificazioni sudamericane al prossimo Mondiale, è in programma venerdì alle 22:00. La sfida in questione, in Italia, sarà trasmesso sul sito OneFootball e in streaming sull’app, quindi basterà registrarsi e acquistare l’evento.

Il pronostico

Vincere senza subire gol. Si avvia in questo modo l’affermazione dell’Ecuador, la migliore difesa del raggruppamento sudamericano. Quindi i padroni di casa si prenderanno i tre punti e vedranno da vicino la qualificazione al prossimo Mondiale.

Le probabili formazioni di Ecuador-Venezuela

ECUADOR (4-5-1): Galindez; Ordonez, Pacho, Torres, Esupinian; Plata, Caicedo, Franco, Vite, Minda; Valencia.

VENEZUELA (4-4-2): Farinez; Rosales, Vivas, La Mantia, Graterol; Anor, Ortega, Pereira, Bolivar; Hurtado, Mendoza.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0