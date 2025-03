Pronostico Brasile-Colombia: tabù da sfatare per i Cafeteros

Brasile-Colombia è un match della tredicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì all’01:45 (ora italiana): pronostico.

Fa davvero uno strano effetto vedere il Brasile al quinto posto dopo 12 turni di qualificazioni, così lontano dai rivali storici dell’Argentina, primi in classifica a +7. No, conquistare un pass per il Mondiale nordamericano non dovrebbe essere un problema per la Seleçao, dal momento che in seguito all’ampliamento del numero di partecipanti alla rassegna iridata si qualifichernano le prime sei del girone eliminatorio sudamericano (la settima dovrà passare dal playoff e solo le ultime tre resteranno fuori). Ma il selezionatore Dorival Junior non può essere pienamente soddisfatto del percorso dei suoi uomini, finora troppo discontinui.

Tanti alti e bassi per un Brasile che, pur avendo qualità illimitata in tutti i reparti – specie in quello offensivo – continua puntualmente a deludere. Lo scorso novembre i Cariocas avevano fatto dei preoccupanti passi indietro, non andando oltre due pareggi con Venezuela e Uruguay (in entrambi i casi era terminata 1-1). Come detto in precedenza, la qualificazione alla fine arriverà ugualmente ma nelle partite restanti ci si aspetta che una squadra del genere cerchi di alzare quantomeno il livello. Sarà un bel test, dunque, quello con la Colombia, che all’andata ebbe la meglio 2-1 grazie ad una doppietta dell’attaccante del Liverpool Luis Diaz. Anche i Cafeteros, nonostante abbiano perso tre delle ultime quattro gare, non rischiano: in classifica hanno un punto in più del Brasile ed un vantaggio rassicurante sulla settima.

Dorival aveva incluso Neymar tra i convocati ma un infortunio ha fermato il giocatore del Santos: c’è Endrick al suo posto. Due le esclusioni eccellenti: Paquetà ed Ederson. Pronto a trascinare come al solito la Colombia capitan James Rodriguez – che ora gioca in Messico al Leon dopo l’avventura al Rayo Vallecano – mentre in attacco il c.t. Nestor Lorenzo dà fiducia all’ex Aston Villa Duran, andato a giocare in Arabia Saudita a gennaio.

Come vedere Brasile-Colombia in diretta tv e in streaming

Brasile-Colombia, valida per le qualificazioni ai Mondiali ’26 ed in programma venerdì all’01:45 (ora italiana) all’Arena BRB Garrincha di Brasilia, in Brasile, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà in ogni caso trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’app: basta registrarsi ed acquistare l’evento.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Brasile è quotata a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Snai. Il segno “Over 1.5” è quotato invece a 1.35 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Brasile non ha mai perso con la Colombia davanti ai propri tifosi (incluso il quarto di finale del Mondiale ’14): un’imbattibilità destinata a proseguire, visti i recenti problemi dei Cafeteros che peraltro in trasferta hanno vinto solo una volta su sei in queste qualificazioni. Almeno due i gol complessivi.

Le probabili formazioni di Brasile-Colombia

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel, Alex Sandro; Gerson, Bruno Guimaraes; Rodrygo, Raphinha, Savinho; Vinicius Jr.

COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; Munoz, Lucumì, Sanchez, Mojica; Lerma, Rios; Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Duran.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1