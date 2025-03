Sinner supereroe: vince tutto anche senza giocare

Jannik Sinner continua a dominare in ogni dove sebbene non giochi da un mese: la spettacolare impresa del numero 1 del mondo.

Non sapremo mai come sarebbero andate le cose se a guidare il seeding ci fosse stato Jannik Sinner. Jack Draper avrebbe vinto comunque il Masters 1000 di Indian Wells, oppure il suo amico altoatesino gli avrebbe messo i bastoni tra le ruote? Il britannico sarebbe stato in grado di trionfare ugualmente, anche al cospetto del numero 1 del mondo?

Una risposta a questi interrogativi non c’è e non ci sarà, ma abbiamo tante altre certezze nelle quali crogiolarci fino a che non scoccherà l’ora, finalmente, del ritorno in campo del campione azzurro. Avreste mai pensato, tanto per dirne una, che il re del ranking Atp avrebbe continuato a stravincere anche standosene comodamente seduto – si fa per dire, conoscendolo – sul divano di casa? Probabilmente no, eppure è proprio questo che sta succedendo nelle ultime ore.

Pur essendo fermo ai box per via della squalifica legata al suo coinvolgimento nel caso Clostebol, Sinner continua a vincere e a stravincere. E a macinare record su record, a dirla tutta, considerando quello di cui siamo venuti a conoscenza in questo lunedì di fine inverno. Una notizia clamorosa che riguarda la classifica mondiale e che permetterà ai tifosi del numero 1 di stare tranquilli ancora per un po’ di tempo. Fino a che non avranno inizio gli Internazionali di Roma, probabilmente, a meno di stravolgimenti last minute.

Che magia Sinner: si salvi chi può

Il fatto che Carlos Alcaraz non sia riuscito a vincere il “suo” Masters 1000 di Indian Wells gli ha tolto la possibilità, di fatto, di incamerare punti utili in ottica sorpasso. Ma non è questo il punto.

La bella notizia è che Jannik è ufficialmente entrato nella sua 42esima settimana da re incontrastato della classifica mondiale e che ha eguagliato, anche senza giocare, manco avesse i superpoteri, un altro grande del passato. Ha raggiunto lo stesso record di Andy Murray, ma a partire dal prossimo lunedì lo avrà ufficialmente superato. E Sinner sorpasserà anche, ormai è matematico, Gustavo Kuerten, che nella classifica all-time è rimasto fermo a quota 43 settimane.

Un doppio record che la squalifica non intaccherà minimamente, avendo lui accumulato, nell’ultimo anno, un vantaggio abnorme sui tennisti che nella classifica mondiale stanno sotto di lui. Si salvi chi può, allora. E se ne faccia una ragione chi pensava che, senza di lui nei paraggi, sarebbe stato tutto diverso e più semplice.