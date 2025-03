Pronostico Ucraina-Belgio: debutto coi fiocchi per Garcia

Ucraina-Belgio è una partita valida per l’andata degli spareggi di Nations League e si gioca giovedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Finita l’era del tecnico italo-tedesco, Domenico Tedesco (perdonerete il gioco di parole), in casa Belgio è iniziata quella di Rudi Garcia. L’ex allenatore del Napoli è stato chiamato per cercare di dare un senso ad una squadra che nelle ultime cinque uscite, anche contro formazioni molto al di sotto di quello che è il valore, non ha mai vinto.

L’Ucraina, comunque, non è una squadra da sottovalutare. Certo, il fatto che non possa giocare nel proprio Paese le partite – purtroppo, ancora, la guerra da quelle parti fa da padrone – non è il massimo. Ma di solito, quando c’è un cambio tecnico anche nel giro della Nazionale, lo scossone arriva sempre, quello che serve per cercare di vincere una partita per ridare entusiasmo ad un gruppo che nel corso di questo tempo ne ha perso parecchio. Garcia ha convocato tutti i migliori, anche Lukaku ovviamente è a disposizione e il centravanti del Napoli è uno che in nazionale riesce sempre a fare la differenza. I numeri parlano per lui, nonostante qualche errore di troppo sottoporta che non siamo abituati a vedere. E dopo quattro risultati utili di fila, la striscia dell’Ucraina si dovrebbe interrompere in maniera anche abbastanza clamorosa. Sì, il Belgio parte con tutti i favori del pronostico in questo match.

Come vedere Ucraina-Belgio in diretta tv e in streaming

La sfida Ucraina-Belgio è in programma giovedì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Belgio è quotata 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Belgio favorito e vittorioso. La cura Rudi Garcia inizia bene per i Diavoli Rossi. E occhio anche alla possibile rete di Romelu Lukaku.

Le probabili formazioni di Ucraina-Belgio

UCRAINA (4-1-4-1): Trubin; Konoplia, Talovierov, Zabarnyi, Matvienko; Stepanenko; Gutsuliak, Sudakov, Shaparenko, Mudryk; Dovbyk.

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Vanaken; Doku, Trossard, De Bruyne; Lukaku.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3