Pronostico Turchia-Ungheria: c’è un derby tricolore nello spareggio

Turchia-Ungheria è una partita valida per l’andata degli spareggi di Nations League e si gioca giovedì alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Il nuovo format della Nations League prevede, al termine della fase a gironi, degli spareggi (andata e ritorno) per determinare le altre retrocessioni e promozioni tra le varie leghe. In questo caso la terza classificata nel gruppo 3 di Lega A, l’Ungheria, per non retrocedere in Lega B dovrà avere la meglio sulla Turchia di Vincenzo Montella, che al contempo cercherà di conquistare la “massima serie” dopo essersi dovuta accontentare del secondo posto nel gruppo 4 di Lega B dietro al Galles.

L’andata si gioca in casa della selezione che ambisce alla promozione: per gli uomini guidati dall’ex allenatore di Fiorentina e Milan sarà dunque fondamentale fare risultato nel catino infuocato del Rams Park di Istanbul, lo stadio del Galatasaray, per evitare poi brutte sorprese alla Puskas Arena di Budapest, altro ambiente ostile per le squadre avversarie. In Nations League la sua Turchia non è riuscita a replicare quanto di buono aveva fatto vedere durante l’ultimo Europeo, quando – trascinata dagli esponenti della nuova generazione, le stelline Guler e Yildiz – a sorpresa si era spinta fino ai quarti di finale, eliminata dall’Olanda. Nelle gare disputate lo scorso autunno invece ha fatto fatica a trovare continuità, non vincendo nessuno dei due scontri diretti con il Galles (due 0-0) e cadendo fragorosamente in Montenegro (3-1) nell’ultima giornata. I britannici ovviamente ne hanno approfittato, scavalcando al fotofinish la Turchia e prendendosi il primo posto.

Montella senza Guler

L’Ungheria invece si è comportata dignitosamente nel proprio gruppo di Lega A: i magiari non potevano che ambire al terzo posto, essendo stati sorteggiati con due corazzate come Germania e Olanda.

La selezione di Marco Rossi – altro c.t. di nazionalità italiana come Montella – ha totalizzato 6 punti, frutto dei tra pareggi casalinghi con Bosnia, Olanda e Germania e della vittoria in terra bosniaca. Un percorso tutto sommato prevedibile, anche se le pesanti sconfitte in trasferta contro tedeschi e olandesi (5-0 e 4-0) hanno alimentato qualche dubbio sulla tenuta difensiva contro le big. Nessuna novità nelle convocazioni di Rossi: ritorna il giocatore di maggior talento, Szoboszlai, ma ci sono anche Varga e Sallai (quest’ultimo gioca nel “suo” stadio, essendo di proprietà del Galatasaray). Montella invece dovrà fare a meno di Guler, squalificato: si affiderà all’esterno Akturkoglu – autore di 4 gol nel girone – ed anche all’esperienza di capitan Calhanoglu.

Come vedere Turchia-Ungheria in diretta tv e in streaming

La sfida tra Turchia e Ungheria è in programma giovedì alle 18:00 al RAMS Park di Istanbul, in Turchia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Comparazione quote

La vittoria della Turchia è quotata a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Snai. Il segno “Multigol 1-3” è quotato invece a 1.37 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

La Turchia non batte l’Ungheria addirittura dal 2007: 4 sconfitte e un pareggio nelle ultime 5 sfide tra queste due nazionali (nelle tre più recenti i turchi non sono riusciti a segnare neppure un gol). Con Montella tuttavia l’andazzo sembra essere cambiato – l’allenatore italiano, pur tra alti e bassi, sta contribuendo a valorizzare una rosa che non difetta di talento – e la sua Turchia appare leggermente favorita in questo spareggio d’andata, con il calore del pubblico di Istanbul che dovrebbe fare la differenza.

Le probabili formazioni di Turchia-Ungheria

TURCHIA (4-2-3-1): Gunok; Muldur, Akaydin, Bardakci, Elmali; Calhanoglu, Kokçu; Akgun, Yilmaz, Yildiz; Akturkoglu.

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Fiola, Orban, Dardai; Nego, Nikitscher, Schafer, Kerkez; Szoboszlai, Sallai; Varga.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1