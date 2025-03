Pronostico Slovacchia-Slovenia: secondo colpo in canna

Slovacchia-Slovenia è una partita valida per l’andata degli spareggi di Nations League e si gioca giovedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Gli ultimi due incroci tra queste due nazionali sono finiti allo stesso modo: pareggio con entrambe le squadre a segno. In totale, nella loro storia, Slovacchia e Slovenia si sono affrontate sette volte, e un solo risultato è venuto fuori una sola volta.

La Slovacchia, sicuramente una nazionale in crescita, una sola volta ha avuto la meglio in tutti gli scontri diretti dei quali vi abbiamo parlato prima. E questa, ovviamente, anche per via del valore della posta in palio, potrebbe essere l’occasione giusta per mettere la seconda marcia. Quella di un’altra vittoria. Il fattore campo, in questo caso, crediamo fortemente si possa rivelare decisivo, anche perché nell’unica altra occasione che vi abbiamo detto in precedenza, è successo appunto questo: una vittoria in casa della Slovacchia. Che fuori, invece, perde tanto.

Magari arriverà con il minimo scarto – quando qualcuno ha vinto è sempre successo in questo modo – ma i padroni di casa dovrebbero riuscire a mettere la testa davanti in vista del match di ritorno. Soprattutto perché il momento della Slovenia non è che sia così positivo: due vittorie nelle ultime cinque uscite ed entrambe contro il Kazakistan, quindi abbastanza semplici.

Come vedere Slovacchia-Slovenia in diretta tv e in streaming

La sfida Slovacchia-Slovenia è in programma giovedì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Slovacchia è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.05 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La seconda vittoria della Slovacchia contro la Slovenia, in tutta la storia, è dietro l’angolo. Padroni di casa favoriti che, in una gara da almeno una rete per squadra (così come successo negli ultimi due incontri), dovrebbero riuscire a prendersi una vittoria importante per questa Nations League.

Le probabili formazioni di Slovacchia-Slovenia

SLOVACCHIA(4-3-3): Dubravka; Gyomber, Vavro, Obert, Hancko; Bero, Lobotka, Bènes; Tupta, Bozenik, Suslov.

SLOVENIA(4-4-2): Oblak; Janza, Bijol, Brekalo, Karnicnik; Elsnik, Cerin, Stojanovic, Horvat; Sesko, Vipotnik.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1