Pronostico Kosovo-Islanda: la prima volta non si scorda mai

Kosovo-Islanda è una partita valida per l’andata degli spareggi di Nations League e si gioca giovedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

La prima volta non si scorda mai. Anche perché il Kosovo in questo momento ha un vero e proprio trascinatore, entrato nella storia della Liga la scorsa settimana. Sì, il Pirata Muriqi ha scritto la storia.

L’ex Lazio, come sappiamo elemento del Maiorca, è riuscito in un solo tempo di gioco a fare autorete, a sbagliare un calcio di rigore, e segnare, di nuovo, dagli undici metri oltre il 90esimo regalando alla sua squadra una grande vittoria in campionato. Quando fai una cosa del genere, dopo tutto quello che che ti era successo nei minuti precedenti, è evidente che stai bene mentalmente e che puoi dare sempre qualcosa in più. E come sappiamo, in Spagna, il centravanti kosovaro ha trovato la sua dimensione.

Ma cosa succederà la prima volta? In questo spareggio per la Nations League i padroni di casa, contro un’Islanda che ha comunque recuperato Gudmundsson della Fiorentina, tornato tra i convocati, parte con tutti i favori del pronostico. Beh, tutti proprio no. Però prima o poi una vittoria per il Kosovo deve arrivare e diciamo che, dopo due sconfitte negli ultimi e unici due incroci, ci sembra proprio essere questo il momento giusto.

Come vedere Kosovo-Islanda in diretta tv e in streaming

La sfida Kosovo-Islanda è in programma giovedì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Kosovo è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.10 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Prima vittoria contro l’Islanda per il Kosovo, in un match che potrebbe anche essere deciso di Muriqi che come vi abbiamo raccontato prima vive uno straordinario momento di forma. La vittoria in casa ci sta. E la quota è anche bella succulenta.

Le probabili formazioni di Kosovo-Islanda

KOSOVO (4-2-3-1): Muric; Vojvoda, Amir Rrahmani, Dellova, Rrudhani; Emerllahu, Jashari; Zhegrova, Rashica, Krasniqi; Muriqi.

ISLANDA (4-4-2): Valdimarsson; Sampsted, Gunnarsson, Ingason, Tomasson; Thorsteinsson, Gudmundsson, Traustason, Ellertsson; Oskarsson, Gudjohnsen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1