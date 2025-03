Pronostico Grecia-Scozia: continua il momento positivo

Grecia-Scozia è una partita valida per l’andata degli spareggi di Nations League e si gioca giovedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

La mancata qualificazione all’Europeo, per la Grecia, è stata una delusione. Ma la squadra ellenica ha avuto una grandissima reazione in Nations League vincendo cinque partite su sei e con la soddisfazione di prendersi anche la vittoria a Wembley contro l’Inghilterra.

E contro la Scozia, il momento positivo, dovrebbe durare eccome. La squadra padrona di casa non vuole in nessun modo mollare la presa in questo momento: arrivati a questo punto, con la necessità di mettersi alle spalle il momento negativo, l’obiettivo numero uno rimane quello di andare nella A di Nations League e questo ci pare un compito abbastanza semplice. Soprattutto perché la Scozia non è una squadra dal grandissimo valore tecnico. Sì, ha un paio di elementi importanti, che possono fare la differenza, ma con un po’ di accortezza tattica, che c’è, allora il risultato almeno nel match d’andata ci sembra essere abbastanza scritto.

Come vedere Grecia-Scozia in diretta tv e in streaming

La sfida Grecia-Scozia è in programma giovedì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

La vittoria della Grecia è quotata 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.97 su Snai.

Il pronostico

La Grecia metterà quasi al sicuro la promozione in questo match con una vittoria che dovrebbe arrivare in un match con meno di 3 reti complessive. In ogni caso, l’1 finale, ci pare abbastanza logico.

Le probabili formazioni di Grecia-Scozia

GRECIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Mavropanos, Hatzidiakos, Rota, Giannoulis; Siopis, Mantalos; Zaferis, Tzolis, Masouras; Pavlidis.

SCOZIA(4-2-3-1): Gordon; Souttar, Hanley, Ralston, Robertson; Gilmour, McLean; McTominay, McGinn, Christie; Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0