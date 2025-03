Pronostico Bulgaria-Irlanda: finisce sempre così

Bulgaria-Irlanda è una partita valida per l’andata degli spareggi di Nations League e si gioca giovedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

La Bulgaria per la promozione, l’Irlanda invece per evitare la retrocessione. E nei precedenti tra queste due formazioni nella minor parte dei casi il fattore campo è sempre stato decisivo. Minor parte perché? Perché poche volte una ha avuto la meglio sull’altra.

Moltissimi pareggi e moltissimi 1-1: tre negli ultimi quattro incroci. Che non possa finire così anche questa volta? Ovvio che per quello che è il valore tecnico di queste due squadre tutto può realmente succedere. Nel senso: in campo non ci vanno giocatori in grado di trovare la giocata dentro una partita chiusa, ma ci vanno dei calciatori che sotto il profilo tattico e sotto l’aspetto mentale cercano di sopperire a quelle che sono le mancanze. Due squadre insomma che si giocheranno tutto nel match di ritorno in programma la prossima settimana.

Ci sono pochi dubbi su un fatto, quindi: che il fattore campo, che come vi abbiamo spiegato prima è stato decisivo in alcune occasioni, questa volta non avrà nessun “valore”. Il pareggio, secondo il nostro modesto avviso, è scritto.

Come vedere Bulgaria-Irlanda in diretta tv e in streaming

La sfida Bulgaria-Irlanda è in programma giovedì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 2.90 su Goldbet e Lottomatica e a 3.05 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Un gol per squadra senza dubbio. Un pareggio che appare scritto anche per quelli che sono stati i precedenti tra queste due formazioni. Gara, insomma, abbastanza decisa sin dall’inizio.

Le probabili formazioni di Bulgaria-Irlanda

BULGARIA(4-1-4-1): Mitov; Popov, Petkov, Petrov, Nürnberger; Kraev; Milanov, Panayotov, Kirilov, Petkov; Despodov.

IRLANDA (3-5-2): (4-4-2): Kelleher; O’Dowda, O’Shea, Collins, Doherty; Cullen, Taylor, Sykes, Azaz; Ferguson, Parrott.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1