Pronostico Austria-Serbia: il fattore campo può fare la differenza

Austria-Serbia è una partita valida per l’andata degli spareggi di Nations League e si gioca giovedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

La Serbia per rimanere in Lega A, l’Austria invece per farvi ritorno dopo essere retrocessa in Lega B nell’ultima edizione della Nations League. C’è tanto in ballo nello spareggio che metterà di fronte queste due selezioni appartenenti alla cosiddetta “classe media” delle rappresentative nazionali europee.

Gli uomini di Dragan Stojkovic sono arrivati terzi in un girone che comprendeva anche i campioni d’Europa in carica della Spagna, la Danimarca e la Svizzera. Tutto sommato un discreto piazzamento, anche se la sensazione, ogni volta che si parla di Serbia, è che si possa fare di più, soprattutto con una rosa di qualità come quella sui cui può contare il commissario tecnico balcanico. Vlahovic e compagni in fin dei conti sono riusciti a battere solo la Svizzera nelle 6 gare del girone: da “salvare”, oltre a quel successo, anche lo zero a zero all’esordio contro la Roja, fermata al Marakana di Belgrado. Per il resto, le uniche due sconfitte sono arrivate fuori casa (Spagna e Danimarca), a riprova del fatto che in casa i serbi sembrano avere una marcia in più. L’Austria, invece, nel gruppo 3 di Lega B ha perso il duello al fotofinish con la Norvegia di Haaland, che ha chiuso al primo posto a +2 sulla selezione di Ralf Rangnick.

Quanti “italiani” nella Serbia

Gli 11 punti in sei partite non sono bastati agli austriaci per vincere il girone ed essere promossi direttamente in Lega A. Hanno rallentato il loro percorso i due pareggi con l’ostica Slovenia ma ha pesato anche la sconfitta nel match d’andata con la Norvegia (2-1), poi travolta 5-1 a Linz nel ritorno.

Per quanto riguarda le convocazioni, Stojkovic non ha chiamato i “sauditi” Milinkovic-Savic e Mitrovic. Diversi, invece, i giocatori che militano nella nostra Serie A, da Vlahovic a Jovic, passando per Pavlovic (squalificato per questo match, tornerà al ritorno) e Samardzic. A parte Sabitzer, infortunatosi nell’ultima partita giocata con il Borussia Dortmund, non si rilevano assenze eccellenti nelle convocazioni di Rangnick. Il c.t. austriaco si affida ai veterani Alaba e Arnautovic, ma non mancano all’appello neppure i vari Gregoritsch, Grillitsch e Laimer.

Come vedere Austria-Serbia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Austria e Serbia è in programma giovedì alle 20:45 all’Ernst-Happel Stadion di Vienna, in Austria. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Comparazione quote

La vittoria dell’Austria è quotata a 1.73 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai.

Il pronostico

Il precedente più recente è l’amichevole pre-Europei dello scorso giugno, terminata 2-1 per l’Austria. Gli ultimi match ufficiali invece risalgono alle qualificazioni ai Mondiali 2018: 10 gol complessivi tra andata e ritorno ed una vittoria per parte. La Serbia a livello di singoli ha probabilmente più qualità rispetto alla selezione di Rangnick ma è, allo stesso tempo, meno organizzata rispetto agli austriaci, che davanti al proprio pubblico dovrebbero evitare quantomeno la sconfitta in una gara in cui che si profila ad ogni modo equilibrata.

Le probabili formazioni di Austria-Serbia

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Mwene, Lienhart, Alaba, Prass; Seiwald, Laimer; Schmid, Baumgartner, Wimmer; Arnautovic.

SERBIA (3-4-2-1): Rajkovic; Veljkovic, Erakovic, Babic; Mitrovic, Maksimovic, Gudelj, Birmancevic; Samardzic, Lukic; Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0