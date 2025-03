Pronostico Armenia-Georgia: succederà per la quarta volta

Armenia-Georgia è una partita valida per l’andata degli spareggi di Nations League e si gioca giovedì alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Il nuovo format della Nations League, per dare maggiore vivacità ad una manifestazione che altrimenti avrebbe poco senso, prevede che alla fine dei vari gironi ci siano degli spareggi, in gare giocate tra andata e ritorno, sia per quanto riguarda le promozioni alle varie leghe sia per quanto riguarda le retrocessioni. E un posto, in questo caso, se lo giocano l’Armenia e la Georgia.

I padroni di casa erano nella Lega C, mentre gli ospiti in quella B e hanno chiuso al terzo posto. Ci sono quattro incroci, nella storia, di queste due squadre, che ci danno delle indicazioni su come potrebbe finire. Prima di andare in pausa, però, entrambe non è che abbiano fatto benissimo: l’Armenia è riuscita a vincere una partita dopo tantissimo tempo – in trasferta sul campo della Lettonia – mentre per la Georgia, l’ultima soddisfazione, è datata 10 settembre sul campo dell’Albania, prima di un filotto di quattro sfide senza esultare.

Entrambe le nazionali hanno dei giocatori importanti che possono decidere la partita dal livello tecnico oggettivamente basso. E cosa succederà per la quarta volta? Beh, in tre incroci, questo match, ha visto entrambe le formazioni andare a segno e crediamo fortemente che possa succedere lo stesso anche nel tardo pomeriggio di giovedì. Certo, anche per via di un Kvara in formato davvero mondiale, nel pronostico generale parte avanti la nazionale ospite. Ma un gol, gli armeni, dovrebbero comunque riuscire a farlo.

Come vedere Armenia-Georgia in diretta tv e in streaming

La sfida Armenia-Georgia è in programma giovedì alle 18:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Georgia favorita. In una gara come spiegato prima che potrebbe essere di almeno una rete per squadra. E occhio anche al possibile gol di Mikautadze, centravanti del Lione, in formissima, cercato in Italia da Roma e Juventus. La sua esultanza la potremmo vedere in questo match.

Le probabili formazioni di Armenia-Georgia

ARMENIA (3-5-2): Cancarevic; Udo, Haroyan, Harutyanuyan; Muradyan, Bichakchayan, Spertsyan, Iwu, Tikzinyan; Ranos, Zelarayan.

GEORGIA (3-5-2): Mamardshavili; Gvevesiani, Kashia, Svali; Kakabadze, Chakvetadze, Kiteshvili, Kochorashvili, Locobshivili; Mikautadze, Kvaratkshelia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2