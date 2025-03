Bomba Sinner, addio al tennis: annuncio a sorpresa

Bomba Sinner, ecco l’annuncio a sorpresa sulla carriera dell’azzurro. La rivelazione della sciatrice azzurra in diretta

Jannik Sinner si avvicina a piccoli passi verso la fine della squalifica che si chiuderà il prossimo 4 maggio. Poi subito in campo, agli Internazionali di Roma, torneo al quale lo scorso anno non ha partecipato per infortunio. E ovviamente tutto questo tempo lontano dai campi non fa altro che aumentare l’attesa verso l’italiano, che si sta allenando nel principato di Monaco, come sappiamo, e che come noi non vede l’ora.

Adesso è il numero uno al mondo e lo sarà per moltissimo tempo, ma anche per via delle sue origini altoatesine, Sinner, non aveva iniziato con la racchetta in mano. Sì, lui era uno sciatore provetto, molto bravo inoltre, che all’età di 14 anni – e sia ringraziato il Cielo – ha deciso di mettere da parte gli scii e dedicarsi ad un gioco che permette non solo a lui di avere delle soddisfazioni enormi, ma anche a tutti gli italiani che mai prima d’ora hanno visto un giocatore del genere. Il classico sliding-doors, quello che cambia la vita, anche se Federica Brignone, la più grande sciatrice azzurra di sempre, forse sperava che lo stesso potesse seguire con quello sport.

Sinner e l’annuncio di Brignone

La prossima campionessa di Coppa del Mondo – manca pochissimo all’ufficialità, ma ormai è davvero cosa fatta – è intervenuta al programma di Fabio Fazio Che Tempo che fa, in onda tutte le domeniche sera.

“Ha scelto il tennis, ma poteva anche sciare. Lui sa che tu vuoi giocare?” ha domandato il conduttore alla sciatrice azzurra sapendo che la stessa vorrebbe scambiare qualche colpo con Jannik. E la Brignone, a quel punto, ha messo in mostra tutta la sua timidezza sulla questione: “È bravissimo. Non ho mai osato dirglielo”. Il presentatore ha deciso di cogliere subito l’opportunità: “Glielo dico io: Jannik guarda che vorrebbe giocare a tennis con te”. E sicuramente questa frase a Sinner è arrivata all’orecchio e chissà se tra qualche settimana, o magari dopo la squalifica, lo stesso non decide di realizzare il sogno di Federica. Lei, per quello che sta facendo in questi mesi, se lo meriterebbe. Eccome!