Pronostico Olanda-Spagna: è imbattuta da due anni esatti

Olanda-Spagna è una partita valida per l’andata dei quarti di finale della Nations League e si gioca giovedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Sazi a chi? La Spagna campione d’Europa in carica lo scorso autunno non ha lasciato neppure le briciole agli avversari (Danimarca, Serbia e Svizzera) nella fase a gironi di Nations League, dimostrando di avere ancora fame di vittorie dopo il trionfo all’Europeo tedesco. La Roja ha vinto 5 partite su 6, serie vincente in cui solo una volta ha realizzato meno di 2 gol. L’unica gara toppata è stata quella d’esordio con la Serbia, che nel match d’andata, a Belgrado, riuscì a resistere all’assalto della selezione di Luis De La Fuente, fermata sullo 0-0.

Nessuno, dando un’occhiata agli altri gironi, ha totalizzato più punti (16) della Spagna, che nei quarti di finale si misurerà con una delle rappresentative più temibili e quotate del continente, l’Olanda. Dovesse avere la meglio sugli Oranje, per la Roja in semifinale si profila un derby iberico con il Portogallo di Cristiano Ronaldo, favorito nell’altro quarto con la comunque ostica Danimarca. La Spagna, tra l’altro anche detentrice della Nations League (nel 2023 ha sollevato per la prima volta il trofeo battendo la Croazia), non perde un match ufficiale da due anni esatti: in questo lasso di tempo ha perso solo in amichevole con la Colombia.

L’Olanda non ha brillato nel girone

L’Olanda invece non ha particolarmente brillato nella fase a gruppi: gli uomini di Ronald Koeman, secondi alle spalle della Germania, hanno ottenuto appena due vittorie, entrambe in casa contro le non irresistibili Bosnia e Ungheria, e tenendo la porta inviolata solo in un’occasione.

Il selezionatore degli Oranje per le due sfide con la Spagna ha “ripescato” il veterano Depay, oggi in Brasile al Corinthians, mentre per sopperire alle assenze degli infortunati de Vrij e Aké si affida all’ex difensore della Juventus de Ligt, in un primo momento escluso dai convocati. Mancherà pure Dumfries per un problema muscolare. De La Fuente invece continua a dare fiducia al gruppo dell’Europeo, ad esclusione del lungodegente Rodri: convocato un solo giocatore del Real Madrid, Raul Asencio, ma ha fatto discutere anche l’esclusione del terzino del Barcellona, Balde, a cui il commissario tecnico ha preferito Cucurella e Grimaldo.

Come vedere Olanda-Spagna in diretta tv e in streaming

La sfida tra Olanda e Spagna è in programma giovedì alle 20:45 al De Kuip di Rotterdam, nei Paesi Bassi. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

La Spagna non batte l’Olanda dalla famigerata finale mondiale 2010: gli Oranje sono imbattuti nelle ultime tre sfide con la Roja (due vittorie e un pareggio), che comunque non affrontano dal 2020 (si trattava di un’amichevole). La selezione di De La Fuente, in ogni caso, ha dimostrato di avere pochissimi punti deboli anche in Nations League e quasi certamente farà ritorno dai Paesi Bassi con un risultato positivo in tasca, che sarebbe oro colato in vista del ritorno. I gol non dovrebbero mancare nella notte di Rotterdam.

Le probabili formazioni di Olanda-Spagna

OLANDA (3-4-2-1): Verbruggen; Frimpong, de Ligt, van Dijk; de Jong, Timber, Gravenberch, Reijnders; Malen, Xavi Simons; Gakpo.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simón; Pedro Porro, Raul Asencio, Le Normand, Cucurella; Zubimendi, Fabián Ruiz; Yamal, Pedri, Nico Williams; Dani Olmo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2