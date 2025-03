Pronostico Italia-Germania: in palio non c’è solo la semifinale

Italia-Germania è una partita valida per l’andata dei quarti di finale della Nations League e si gioca giovedì alle 20:45: diretta tv, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Per tornare a disputare la Final Four di Nations League – nel 2023 gli azzurri si fermarono in semifinale – l’Italia di Luciano Spalletti dovrà prendersi lo scalpo di una sua rivale storica, la Germania. E dare continuità a quel processo di crescita che va avanti, seppur a rilento, dallo scorso settembre, con il commissario tecnico toscano incaricato di ricostruire dalle macerie lasciate dal grande flop dell’Europeo tedesco.

Spalletti finora sta sfruttando bene la sua “seconda chance”, concessagli dalla federazione: nella fase a gironi di Nations League l’Italia ha mostrato un atteggiamento diverso rispetto a quello confusionario visto in Germania. Ma soprattutto è tornata ad avere un’identità – non solo dal punto di vista tattico – ben precisa.

Sdoganato (e metabolizzato) il 3-5-2 una volta per tutte, gli azzurri hanno ripreso a marciare: nel gruppo 2 di Lega A hanno tenuto testa alla Francia vicecampione del mondo, facendosi scavalcare in vetta soltanto all’ultima giornata: decisiva la sconfitta nello scontro diretto di San Siro dello scorso novembre. Quello l’unico k.o. in sei partite: oltre a togliersi lo sfizio di battere i transalpini allo Stade de France, l’Italia ha avuto la meglio due volte su Israele e conquistato quattro punti nella doppia sfida con il Belgio. Insomma, qualche segnale importante Donnarumma e compagni l’hanno dato, anche se il lavoro da fare è ancora parecchio.

Due assenze importanti per Nagelsmann

In caso di passaggio del turno l’Italia affronterà a giugno una tra Danimarca e Portogallo ma dopo questa doppia sfida Spalletti conoscerà pure gli avversari nelle qualificazioni ai Mondiali 2026: se sarà semifinale, gli azzurri finiranno nel girone A con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo; se invece la Germania prevarrà la nostra selezione verrà inserita nel gruppo I con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia.

Va a caccia di conferme anche la selezione di Julian Nagelsmann, che dopo la beffarda ed immeritata eliminazione ai quarti con la Spagna nell’Europeo casalingo si è parzialmente rifatta vincendo senza problemi il gruppo 3 di Nations League, totalizzando 14 punti su 18 disponibili (quattro vittorie e due pareggi in un girone in cui figuravano pure Olanda, Ungheria e Bosnia).

Nagelsmann dovrà fare i conti con qualche assenza eccellente nei due match con l’Italia: Wirtz e Havertz, due dei talenti più luminosi, sono infortunati. Spalletti invece non avrà l’interista Dimarco, uno di quelli che ha più benificiato del passaggio al 3-5-2. In compenso il c.t. azzurro ha richiamato Zaccagni e Politano, assenti da settembre, e convocato per la prima volta Ruggeri dell’Atalanta e Casadei, quest’ultimo reduce da ottime prestazioni con il Torino. Pochi dubbi per quanto riguarda la formazione iniziale: davanti a Donnarumma agiranno Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori, a centrocampo Barella, Tonali e Frattesi con Politano e Cambiaso sulle fasce. Sulla trequarti Raspadori alle spalle di Retegui, pronto ad alternarsi con Kean.

Come vedere Italia-Germania in diretta tv e in streaming

La sfida tra Italia e Germania è in programma giovedì alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

L’ultima vittoria azzurra con la Germania risale alla semifinale di Euro 2012. Da allora escludendo le amichevoli i tedeschi hanno avuto la meglio ad Euro 2016 (ai rigori) ma sono rimasti imbattuti anche nella scorsa edizione della Nations League (1-1 e 5-2 nella fase a gruppi). La selezione di Nagelsmann attualmente ha oggettivamente qualcosa in più rispetto all’Italia, cresciuta ma ancora “convalescente” dopo il flop europeo: la sfida di San Siro, tuttavia, si preannuncia più equilibrata del previsto. E non sarebbe una sorpresa se gli uomini di Spalletti riuscissero ad evitare almeno la sconfitta per poi giocarsi il tutto per tutto nel ritorno di Dortmund, in programma nella prossima settimana. Probabile che entrambe vadano a segno.

Le probabili formazioni di Italia-Germania

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni; Politano, Barella, Tonali, Frattesi, Cambiaso; Raspadori, Retegui.

GERMANIA (4-2-3-1): Nübel; Kimmich, Koch, Schlotterbeck, Mittelstädt; Andrich, Goretzka; Sané, Musiala, Adeyemi; Undav.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1